Anderlecht troeft KV Mechelen af

In Mechelen kreeg Anderlecht de kans om een eerste slag te binnen te halen – zie het onderlinge gelijkspel van Charleroi en AA Gent, concurrenten in de race om play-off 1.

Het vertoon Achter de Kazerne had echter veel weg van het treffen met Standard vorig weekend.

Kompany bracht met Raman de ene spurtbom voor de andere (Amuzu), maar vooral: Anderlecht domineerde negentig minuten lang, al bleef de afwerking te vaak achterwege.

Geen mens die wat zou gezegd hebben als Anderlecht met drie goals verschil had gewonnen. Nu bleef het spannend tot het laatste fluitsignaal. “Bibberen was het niet echt voor ons, want Mechelen dwong geen grote kansen af”, was de uitleg van Kompany achteraf.

Het doelpunt van Joshua Zirkzee na 23 minuten volstond. Deels aangeboden door erg matig verdedigen van Peyre en co, al mocht de afwerking van de Nederlandse spits er zeker ook zijn. Twee Mechelaars het bos in gestuurd en netjes naast Thoelen gedeponeerd. Klasse.

Zirkzee speelde zeker geen grootse wedstrijd, maar was dus wel alweer beslissend. Geen Anderlecht-speler die beter doet dan zijn twaalf goals en negen assists. “’Hij is zo’n talentvolle jongen. Dat hij de match toch in de plooi legde op een iets mindere dag, is een positief element”, aldus Kompany.

Mits wat meer precisie in de afwerking had Zirkzee makkelijk een hattrick achter zijn naam kunnen hebben. Twee keer stuitte hij op een prima keepende Thoelen.