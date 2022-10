Anderlecht trekt met historisch slechte cijfers naar Luik

Felice Mazzu zit nog steeds in het zadel als coach van Anderlecht. Het bestuur sprak intern zijn steun uit, een poging om hem en zijn spelersgroep in alle sereniteit naar de topper van zondag tegen Standard te laten toeleven.

KDZ en NVK

Zoals hij donderdagavond zelf had aangekondigd, stond Felice Mazzu gisterenochtend op het oefenveld in Neerpede. De jongens die aan de Gaverbeek geen negentig minuten speelden gingen voluit, de anderen kregen een recuperatietraining voorgeschoteld met het oog op zondag.

Mazzu zit ook zondag op Sclessin in de dug-out van Anderlecht, de 56-jarige Carolo blijft voorlopig buiten schot. Na de nieuwe dreun op Zulte Waregem (3-2 verlies) wilde niemand on the record reageren. Intern sprak het Anderlecht-bestuur wel zijn vertrouwen uit in Mazzu. Dat gebeurde overigens al donderdagavond na de wedstrijd in Waregem. Op weg naar Neerpede kreeg Mazzu een geruststellend telefoontje van zijn directie; de Gaverbeek was niet zijn Waterloo.

Die gemoedsrust zal Mazzu in elk geval een betere nachtrust hebben bezorgd. Het is vanzelfsprekend dat hij afziet door deze situatie. Elke keer coachen met het mes op de keel, plezant is anders.

Al zeven nederlagen

Dat er over een ontslag wordt gespeculeerd, is niet meer dan logisch. Al wil het bestuur van Anderlecht in deze turbulente periode juist de kalmte bewaren. Dat deden ze de voorbije seizoenen ook op de momenten dat Vincent Kompany onder vuur kwam te liggen. Na vijftien speeldagen telde Anderlecht vorig seizoen ook slechts 22 punten, alleen stond paars-wit toen zesde op vier punten van de vierde plaats. Nu staan ze negende op twaalf punten van een plaats in play-off 1.

Het grootste verschil met vorig seizoen zijn de vele nederlagen, nu al zeven stuks. Dat zijn historisch slechte cijfers, want de laatste keer dat Anderlecht zo vaak verloor was in 1930-1931. Anderlecht degradeerde dat seizoen uit de hoogste afdeling. De buffer met de degradatieplaatsen bedraagt op dit moment vijf punten.

Coach Felice Mazzu. Beeld Photo News

Het is nog maar een dikke maand geleden dat crisis werd afgekondigd in het Lotto Park, dat was na de blamage op Westerlo. Voorzitter Wouter Vandenhaute sprak nadien de spelers en de technische staf toe en drukte iedereen met de neus op de feiten.

Exact één maand en tien dagen later heeft Anderlecht opnieuw een 7 op 24 laten optekenen: zeges tegen Kortrijk en Mechelen, een draw tegen FCSB en nederlagen tegen Charleroi, West Ham (2), Club Brugge en Zulte Waregem.

Het bestuur blijft ervan overtuigd dat de kentering er kan komen mét Mazzu als T1. Of het zondag op Standard ook effectief de match van de laatste kans is wil op Neerpede niemand gezegd hebben. Wie aan de Gaverbeek zag hoe de spelers Mazzu in de armen vlogen na de 1-2 weet dat er nog steeds chemie is tussen coach en spelers. Die chemie is er ook nog steeds tussen coach en directie. Hoelang dat blijft primeren op het pakken van punten lijkt op dit niemand te kunnen zeggen. Het belooft zondag in elk geval een warme avond te worden in Luik.

Boete van UEFA

Er was nog meer slecht nieuws voor Anderlecht. De Europese voetbalbond heeft de club een sanctie opgelegd na het wangedrag van haar supporters afgelopen week in Londen. Paars-wit krijgt een boete van 50.000 euro opgelegd en een verbod op bezoekende fans voor de eerstvolgende Europese uitwedstrijd. Anderlecht moet ook de schade aan het stadion van West Ham United vergoeden.

Dat wil zeggen dat Anderlecht het op donderdag 3 november in het Deense Silkeborg zonder de steun van zijn fans zal moeten doen. Zeer vervelend aangezien die wedstrijd mogelijk over de kwalificatie voor de volgende ronde van de Conference League zal beslissen. Voor de verplaatsing naar Silkeborg had Anderlecht recht op zevenhonderd tickets, die waren intussen allemaal aan de man gebracht. Die fans worden vergoed. Er hangt Anderlecht ook een voorwaardelijke sanctie van één Europese uitwedstrijd zonder fans boven het hoofd.

Afgelopen week kwam het voor en tijdens de wedstrijd tussen ongeregeldheden tussen fans van Anderlecht en West Ham en de Engelse ordediensten. Daarbij werden toen elf arrestaties verricht, één supporter zit nog steeds in de cel in Londen.