Anderlecht treft oude grootmachten in Conference League

Vicekampioen Union neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen het Portugese Sporting Braga, het Zweedse Malmö en het Duitse Union Berlijn, zo wees de loting in Istanbul uit. Voor de Brusselse club, die in de voorrondes van de Champions League werd uitgeschakeld door Rangers, is het de eerste Europese deelname sinds het seizoen 1964-1965.

Braga was vorig seizoen kwartfinalist in de Europa League. Bij Malmö loopt met aanvaller Isaac Kiese Thelin (ex-Anderlecht) een oude bekende. Union Berlijn was vorig seizoen de verrassing in de Bundesliga met een vijfde plaats.

De groepsfase wordt in versneld tempo afgewerkt tussen 8 september en 3 november. Enkele weken later gaat in Qatar immers het WK voetbal van start. Union zal zijn thuiswedstrijden in het stadion van OH Leuven afwerken.

Karl-Heinz Körbel, voormalig speler uit de Bundesliga, tovert Union tevoorschijn tijdens de loting in Istanbul. Beeld AFP

Noorse klip

Bekerwinnaar AA Gent speelt in de groepsfase van de Conference League tegen het Noorse Molde, het Ierse Shamrock Rovers en het Zweedse Djurgärden. Niet de meest aantrekkelijke affiches.

AA Gent zat in de pot van de reekshoofden en mocht dus wel hopen op een meevaller bij de loting, daags na de uitschakeling in de Europa League op het veld van Omonia Nicosia. Op papier is Molde de lastigste opponent. De huidige competitieleider in Noorwegen haalde in 2021 nog de achtste finales van de Europa League.

Anderlecht viert zijn rentree in een Europese groepsfase tegen de ploeg waartegen het zijn grootste succes ooit boekte. In 1976 won het van West Ham United op de Heizel in de finale van de Europacup II, het equivalent van de Europa League. West Ham is in principe een maatje te groot, maar is dit seizoensbegin op de dool. Het staat troosteloos laatste in de Premier League en kon zelfs nog niet scoren, ondanks 125 miljoen euro aan inkomende transfers deze zomer. Voor meer creativiteit zijn Hans Vanaken en Adnan Januzaj in beeld.

Steaua, dat tegenwoordig als FCSB door het leven gaat, is een gewezen Europese grootmacht die de voorbije seizoenen niet voorbij de voorrondes geraakte. Silkeborg is het nummer drie uit Denemarken en wist zich zo voor het eerst in meer dan twintig jaar nog eens te plaatsen voor Europees voetbal.

Enkel de groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar de achtste finales, de nummers twee komen in een tussenronde uit tegen de nummers drie uit de Europa League. De nummers drie en vier uit de groepsfase worden uitgeschakeld. De finale van de Conference League wordt op 7 juni in Praag gespeeld. De eerste editie werd vorig seizoen gewonnen door het AS Roma van José Mourinho.