Anderlecht toont twee gezichten tegen Cercle: ‘Zo’n eerste helft spelen is simpelweg verboden’

Op de persconferentie na de match trok Felice Mazzu een flesje spuitwater open. Wellicht zaten daarin meer sprankels dan in het spel van Anderlecht zaterdagnamiddag. Vooral de eerste helft op Cercle was niet om aan te zien.

“We waren veel te kwetsbaar voor de rust, mentaal slap. We slaagden er niet in om te doen wat we hadden voorbereid”, was Mazzu scherp voor zijn groep. “Zo’n helft spelen is simpelweg verboden bij Anderlecht. Op basis daarvan verliezen we de wedstrijd.”

Mazzu’s ontgoochelde blik sprak boekdelen. Net zoals zijn korte, cynische reactie op een vraag over de rode kaart van Ishaq Abdulrazak. “We zullen hem de komende dagen proberen de positieve energie te laten terugvinden.”

Verdediger Hannes Delcroix trad de analyse van zijn coach bij. “Deze prestatie heeft niets te maken met onderschatting, maar met een gebrek aan scherpte. Laten we nu ook niet te negatief doen. Donderdag volgt een nieuwe match en dan moeten we deze vergeten. We zijn een team en zullen elkaar steunen.”

Naar Estland

Hoewel Paide Linnameeskond klinkt als een hapklare brok kijkt Anderlecht best uit. De Esten hebben immers niets te verliezen in de Conference League. Mazzu zag toch enkele positieve elementen om mee te nemen. “We hebben in de tweede helft alle risico’s genomen en onszelf daarmee bevrijd. We creëerden zelfs de beste kansen van de hele match, alleen gingen ze er niet in. Jammer dat we dan nog verloren."

Mazzu’s flesje spuitwater was op het einde van de persbabbel nog voor de helft gevuld.

“We zullen ons vooral mentaal moeten herpakken. De kwaliteiten hebben mijn spelers alleszins. Voor rust hebben we onze verantwoordelijkheid niet genomen. We zullen ons optrekken aan de tweede helft.”