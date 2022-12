Anderlecht toont beterschap onder nieuwe coach, maar sneuvelt in de verlengingen bij Racing Genk

Ook de korste weg naar Europa is dicht voor Anderlecht. De 1/8ste finale is het eindstation in de Croky Cup. Racing Genk had in een spannende en vermakelijke partij wel verlengingen nodig, maar blijft op koers voor de dubbel.

Voor die eerste wedstrijd na een WK moet je jezelf toch altijd een beetje opladen. Een zwart gat dreigt, de knop dient meteen te worden omgedraaid. Dan helpt het wel dat je naar een duel mag kijken tussen twee ploegen die er écht iets van willen maken. Hulde aan Genk en Anderlecht!

Beeld BELGA

Het aardig gevulde vak met Anderlecht-fans had niet veel méér mogen verwachten dan wat ze die eerste helft te zien kregen. In de eerste partij met Riemer aan het roer liet paars-wit leuke dingen zien en voetbalde het met veel lef. Toch een kleine metamorfose. Ook al was de opdracht op papier gigantisch zwaar. Beter dan Racing Genk kom je ze op dit moment niet tegen op de Belgische velden. De laatste ploeg die in Genk was komen winnen was AA Gent, midden mei. Bernd Storck was toen nog coach, het lijkt een eeuwigheid geleden. Vrancken maakte van Racing Genk opnieuw een oorlogsmachine.

Anderlecht heeft minder kwaliteit dan dit Genk, maar het matchte wel de intensiteit van de Limburgers. Zeer fel en zeer agressief op de Genkse man in balbezit. Exact zoals de nieuwe Deense T1 zijn ploeg wil zien. Anderlecht presenteerde zich in een 4-3-3. Arnstad, Trebel en Verschaeren bevolkten het middenveld. Amuzu en Refaelov bezetten de flanken en voetbalden in steun van diepe spits Fábio Silva.

Wie overigens geen probleem had om de knop metéén om te draaien was Zeno Debast. Sterke wedstrijd van de centrale verdediger. Bij de thuisploeg zat de enige wk-ganger, Bilal El Khannouss warm ingeduffeld in de tribunes. Mijmerend over zijn avonturen met Marokko in Qatar. Hij werd vervangen door Nicolás Castro. Geboren Argentijn en sinds afgelopen weekend dus óók ‘campeón del mundo’, maar bekoren kon hij ons niet. Preciado startte dan weer voor de zieke Gerardo Arteaga.

Beeld BELGA

Beide ploegen probeerden veel tempo in het spel te leggen, het golfde goed op en neer. Debast testte Vandevoordt na nog geen twee minuten. De Genkse doelman haalde zijn schot met links uit de hoek. Uit de hoge druk van Anderlecht vloeiden die eerste helft nog een paar gevaarlijke momenten voort. Murillo kwam gergeld mee oprukken. Verschaeren probeerde zijn voorzet met een subtiel hakje in doel te verlengen, maar de bal ging net naast. Ook Vertonghen en nog eens Verschaeren kregen schietkansen. Iets meer geloof in eigen kunnen mocht wel. Anderlecht schrok misschien van de mogelijkheden die het kreeg.

Wat je natuurlijk wel hebt met dit Racing Genk...Echt snel onder de indruk van wat hoge pressing zijn die hoegenaamd niet. Al bij al voetbalde de thuisploeg vlot onder de Brusselse druk uit. Met een paar tikken stonden ze in de zestien van Van Crombrugge. Debast smeet zich voor een schot van Muñoz na een heerlijke tik van Heynen. Ook de uittredende Gouden Schoen, Paul Onuachu, was er een paar keer dichtbij. Mike Trésor kreeg misschien nog de beste kans. Alleen voor doel kon hij een voorzet van Paintsil niet kadreren.

Beeld Photo News

Anderlecht probeerde wel compact te verdedigen. Meteen waarom Heynen en Trésor lang niet hun beste partij speelden. Anderlecht bleef gretig voetballen in de tweede helft en werd zelfs baas. Met een sterke Yari Verschaeren. Dan weer eens in de rol van aangever, dan eens in de rol van afwerker. De tien van paars-wit zag nóg een poging net naast gaan. Dat met deze manier van spelen de benzinetank van Refaelov als eerste in het rood ging, was geen verrassing. Stroeykens kwam de Israëliër vervangen. Diawara kwam voor Trebel. Amuzu speelde Murillo vrij en Vandevoordt riep de hulp van de paal in om de 0-1 te voorkomen.

Overuren voor Riemer, die zelfs z’n kostuumvestje uitdeed en in wit t-shirt op de bank zat. Het was Racing Genk dat de ban brak. Heynen stuurde Samatta diep, maar die stond buitenspel. Paintsil reageerde alert, pikte de bal op en knalde Genk richting kwartfinales. Al hield Vandevoordt Ashimeru in de blessuretijd van de tweede verlenging nog van de gelijkmaker. Anderlecht wacht ondanks de verdienstelijke wedstrijd een kille Kerst. In Charleroi worden de messen geslepen.

Paintsil trapt Genk naar de kwartfinales