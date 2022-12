Anderlecht stelt Deense datafreak aan als hoofdcoach: ‘Winnen met aanvallend voetbal’

Brian Riemer is een onbekende Deen van 44 jaar. Anderlecht wordt de eerste club waar hij als T1 aan de slag gaat. Hij was vanaf dag één topprioriteit van de nieuwe CEO sports, Jesper Fredberg. De twee ontmoetten elkaar een hele tijd terug bij de Deense voetbalbond. Riemer genoot de voorkeur op andere, bekendere namen zoals Peter Bosz (ex-Lyon en ex-Bayer Leverkusen) en Alexander Blessin (ex-KV Oostende en Genoa).

De onderhandelingen met Riemer waren al geruime tijd aan de gang. Alleen moest Anderlecht een akkoord zien te vinden met Brentford, de club uit de Premier League waar Riemer sinds 2018 aan de slag was als assistent. Daarvoor werkte hij tien jaar bij FC Kopenhagen, als trainer van de U19 en als assistent van Ariël Jacobs. In 2013 werden ze samen kampioen met de Deense topclub.

“Ik was verrast toen ik het nieuws vernam”, zegt Jacobs. “Bij Kopenhagen is hij destijds per toeval mijn assistent geworden. Mijn toenmalige assistent Johan Lange (huidig sportief directeur van Aston Villa, KDZ) vertrok en we moesten snel op zoek naar een nieuwe. A priori was het de bedoeling dat hij aan de slag zou blijven als jeugdcoach bij Kopenhagen, maar hij maakte heel veel indruk op mij. Hij was een harde werker, bescheiden en iemand die dicht bij de spelers stond. Een trouwe luitenant die altijd zijn plaats respecteerde.”

Collectieve kracht

In een interview met Bees United, een supportersplatform van Brentford, gaf Riemer een tijd terug inkijk in zijn voetbalfilosofie. “Ik geloof heel hard in het concept ‘togetherness’”, zei Riemer. “De collectieve kracht van een groep is volgens mij de basis van alle succes.”

Toen Riemer in oktober 2018 bij Brentford aankwam stond de club vijftiende. Samen met T1 Thomas Frank verloren ze tien van hun eerste elf duels. Uiteindelijk gooiden ze het roer om, veranderden ze hun systeem en parkeerden ze Brentford op een elfde plaats. “Ik was best wel nerveus die eerste maanden”, zei Riemer. “Ik had net een appartement gehuurd en een auto geleaset voor drie jaar. Ik vreesde dat ik plots nog een poos in Londen zou moeten leven, zonder job. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.”

In het seizoen 2021-2022 eindigde Brentford dertiende, vorig seizoen dwongen ze de promotie af naar de Premier League. “Toen ik bij Brentford arriveerde dacht ik vaak: wat zijn we hier in godsnaam aan het doen? We wringen de spelers echt uit, zo kan het niet verder. Maar ik leerde snel dat spelers méér aankunnen dan ze denken.” Riemer werkte bij Brentford ook een half jaar samen met Christian Eriksen.

Vandaag naar Kreta

Brentford begon in een 4-3-3, maar speelt soms ook 3-4-3. “We willen aanvallend voetbal brengen met een positieve mentaliteit. En als we op voorsprong komen zullen we nooit spelen om die voorsprong vast te houden, wel om die uit te diepen. Ik hecht heel veel belang aan data. Een onderzoek toont aan dat ploegen die defensieve wissels doen om een voorsprong vast te houden meer punten verliezen dan ploegen die blijven pushen en op zoek gaan naar meer goals. Met veel intensiteit, hoge druk en balrecuperaties op de helft van de tegenstander, zo willen wij onze wedstrijden winnen.”

Vandaag al reist Riemer, in het gezelschap van voorzitter Wouter Vandenhaute en Frederg, naar Kreta, waar Anderlecht op stage is. Hij zal er meteen de trainingen leiden, met Robin Veldman als assistent. Anderlecht speelt op stage twee oefenmatchen: morgen tegen OFI Kreta (18 uur) en komende dinsdag tegen Panetolikos (14 uur). De eerste officiële wedstrijd voor Riemer is de bekerwedstrijd tegen Racing Genk op woensdag 21 december. Zijn eerste competitie opdracht volgt op tweede kerstdag, op bezoek bij zijn voorganger Felice Mazzu en Sporting Charleroi.