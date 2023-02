Anderlecht stapt naar FIFA om alsnog transfer Toffolo af te dwingen

Anderlecht heeft voor de FIFA een zaak aangespannen tegen Nottingham Forest om op die manier alsnog de overgang van Harry Toffolo naar het Lotto Park af te dwingen. Anderlecht claimt dat Nottingham een gevalideerd akkoord niet heeft ondertekend.

Sporting Anderlecht heeft bij FIFA een claim ingediend tegen Nottingham Forest in de zaak rond linksachter Harry Toffolo. Dat meldt Het Laatste Nieuws, en wordt bevestigd door de club.

Op de laatste dag van de transferperiode greep Anderlecht naast de 27-jarige Engelse linksachter. En dat ondanks een overeenkomst tussen alle partijen. De linksback arriveerde afgelopen zondag in ons land en volgde de partij tegen Antwerp in het stadion. Maandag werd hij medisch getest en goedgekeurd en zette hij zijn handtekening onder een uitleenbeurt tot het einde het van seizoen.

Anderlecht presenteert bij de FIFA ook het mailverkeer tussen beide clubs waaruit blijkt dat ook Nottingham instemt met de voorwaarden voor de huurovereenkomst.

Alleen blijkt nu dat Nottingham die ‘loan agreement’ nooit ondertekend heeft. Nottingham blies de deal uiteindelijk af omdat een ploegmakker en concurrent van Toffolo nog onvoldoende hersteld was van een blessure. Volgens Anderlecht is dat juridisch gezien een ongegrond argument om gemaakt afspraken niet na te komen.

Verder voert de club ook aan de rechten van Toffolo als speler in het gedrang zijn gebracht. Volgens de club zijn er ook verschillende vergelijkbare precedenten waarin de FIFA zich bevoegd heeft verklaard en de registratie van een speler alsnog te laten plaatsvinden. Anderlecht maakt zich sterk dat ze over voldoende bewijsmateriaal beschikken om de speler via de FIFA alsnog te laten registreren en de overeenkomst te bekrachtigen.

Toffolo zou op die manier toch nog een speler van Anderlecht kunnen worden.

RSC Anderlecht versterkte zich in extremis wel nog met de 34-jarige Algerijn Islam Slimani. De spits komt over van de Franse eersteklasser Stade Brest en ondertekende een contract bij paars-wit tot het einde van het seizoen.

Slimani was eerder actief bij topclubs als Sporting Lissabon, Leicester City, AS Monaco en Fenerbahçe. “Naast zijn 134 doelpunten in clubverband is hij met 42 doelpunten in 89 wedstrijden ook de Algerijnse topscorer aller tijden. Hij heeft eveneens vier edities van de Africa Cup, waaronder de eindzege in 2019, een WK, de Portugese beker en de Portugese Supercup achter zijn naam staan”, meldde Anderlecht op zijn website.

Anderlecht is na 23 speeldagen in de Jupiler Pro League tegenvallend elfde, met 28 punten. Vrijdag wacht paars-wit een verplaatsing naar Oostende.