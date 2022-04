Anderlecht staat na nipte zege tegen Kortrijk in de Champions’ play-offs

De missie van Anderlecht in het Guldensporenstadion was kristalhelder. Winst en paars-wit was altijd zeker van een plek in de Champions’ play-offs. Op papier mocht de verplaatsing naar Kortrijk geen probleem vormen, KVK won immers maar één van zijn voorbije dertien wedstrijden.

Al leek Kortrijk van zijn laatste match dit seizoen nog een feestje te willen maken. Anderlecht zag in de beginfase af, de thuisploeg drukte paars-wit helemaal weg en creëerde een handvol kansen. Messaoudi, Moreno en Watanabe deelden waarschuwingen uit, na twintig minuten was het prijs. De VAR riep ref Boterberg terug voor een licht contact tussen Hoedt en Messaoudi, Sainsbury trapte Anderlecht vanop elf meter in de problemen.

Beeld BELGA

Niet dat paars-wit door de achterstand wakker was geschud, het bleef matig acteren. Toch kwamen de troepen van Kompany snel langszij na dom balverlies bij Kortrijk. Olsson behield het overzicht, Zirkzee knalde overhoeks binnen. Ook de gelijkmaker kreeg Anderlecht niet beter aan het voetballen, de grootste kans voor de pauze was nog voor Kortrijk: Messaoudi faalde oog in oog met Van Crombrugge.

De hete adem van AA Gent - dat vlak voor en vlak na rust op 2-0 was geklommen - kreeg Anderlecht wél aan het voetballen. Op vijf minuten tijd leek paars-wit de kwalificatie voor play-off 1 veilig te stellen. Eerst knalde uitgerekend Ait El Hadj - die door de blessure van Verschaeren zijn eerste basisplaats sinds begin november kreeg - de bevrijdende 1-2 op het bord, nadien omspeelde Kouamé Deman voor de dubbele voorsprong. Groot feest in het bezoekersvak.

Beeld Photo News

En toch slaagde Anderlecht er niet in de wedstrijd rustig uit te spelen. Linksachter Reynolds - in januari was er nog interesse van RSCA - dook plots op in de zestien en rondde fraai af: 2-3. Daardoor speelde Anderlecht nog 25 minuten met de daver op het lijf. Messaoudi - gesel voor de paars-witte defensie - en de ingevallen Selemani bezorgden de meegereisde RSCA-fans nog ei zo na een hartverzakking.

Anderlecht hield uiteindelijk stand en is zeker van een plek in de Champions’ play-offs. Door het puntenverlies van Antwerp begint RSCA zelfs als derde aan de nacompetitie.