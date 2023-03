Anderlecht staakt juridische strijd om linksachter Harry Toffolo

Eerst nog even de feiten. Op de laatste dag van de transferperiode greep Anderlecht naast de 27-jarige Engelse linksachter. En dat ondanks een overeenkomst tussen alle partijen. Toffolo werd medisch gekeurd en zette zijn handtekening onder een uitleenbeurt tot het einde van dit seizoen. Alleen werd dat gevalideerd akkoord nooit ondertekend door Nottingham Forest.

Daarom diende Anderlecht een claim in bij de FIFA tegen Nottingham Forest. Anderlecht presenteerde bij de FIFA ook het mailverkeer tussen beide clubs waaruit blijkt dat ook Nottingham instemde met de voorwaarden voor de huurovereenkomst. Nottingham blies de deal uiteindelijk af omdat een ploegmakker en concurrent van Toffolo nog onvoldoende hersteld was van een blessure.

Volgens Anderlecht was dat juridisch gezien een ongegrond argument om gemaakte afspraken niet na te komen. Verder voerde de club ook aan dat de rechten van Toffolo als speler in het gedrang waren gebracht. FIFA verklaarde zich evenwel onbevoegd in deze zaak, waarop Anderlecht naar het Arbitragehof voor de sport in Lausanne stapte. Het TAS verklaarde zich wel bevoegd, maar een lange procedureslag kondigde zich aan. Anderlecht zag daar het nut niet van in, aangezien het maar om een uitleenbeurt tot juni ging. Daarop besliste Anderlecht om de juridische strijd stop te zetten. Eveneens uit respect voor de speler zelf. Dat Toffolo in deze zaak lijnrecht tegenover zijn werkgever zou komen te staan, was voor niemand een gezonde situatie.