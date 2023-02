Anderlecht sluit bewogen week af met vlotte thuiszege tegen STVV

Veel balbezit in de eerste helft leverde de thuisploeg amper kansen op. Benito Raman en Yari Verschaeren staken de neus aan het venster, maar STVV overleefde zonder kleerscheuren een potige eerste helft. Na de pauze kwamen de kansen er plots toch voor paars-wit. Raman kon een voorzet van Francis Amuzu niet kadreren en enkele minuten later moest STVV-doelman Daniel Schmidt alles uit de kast halen om een plaatsbal van Killian Sardella uit zijn doel te houden.

Anderlecht ging op zoek naar de voorsprong en verdiende die stilaan ook. Een krul van Verschaeren zoefde nog naast, maar na 66 minuten stond de 1-0 dan toch op het scorebord. Een lange bal van Rode Duivel Zeno Debast bereikte Raman, die met een gelukje de Truiense verdediger Teixeira afhield en doelman Schmidt met een rake trap kansloos liet. De vierde competitietreffer van het seizoen voor de voormalige Gentenaar.

De nieuwkomers Islam Slimani en Anders Dreyer zorgden nadien voor de 3-0 voorsprong. In de slotfase milderde de ingevallen Gianni Bruno nog tot 3-1 voor de Truienaars. De thuisploeg baalde even door het gemiste clean sheet, maar al snel nam de vreugde voor de overwinning de bovenhand. Met tien op twaalf en 34 punten klimt paars-wit naar de tiende plaats, met één punt minder dan Sint-Truiden. De Truienaars konden dit seizoen geen enkel punt sprokkelen tegen RSCA. De top acht voor de Europe Play-offs is ook maar één punt meer verwijderd.

De rampscenario’s in verband met de gevreesde supportersprotesten mochten zo opgeborgen worden. Ook deze week was het immers weer erg onrustig bij de club na het spraakmakende artikel van eerder deze week in Humo, waarin het beleid van niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute zwaar op de korrel werd genomen. In de aanloop naar het duel met de Limburgers werden de hekken rond het stadion beklad met leuzes die gericht waren tegen het clubbestuur en enkele toegangspoorten werden gesaboteerd. Er werd dan ook gevreesd voor nog meer ongeregeldheden tijdens de wedstrijd.