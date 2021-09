Anderlecht scoort in het eerste kwartier al beslissend doelpunt en speelt match professioneel uit

De Standard-spelers vormden een huddle na afloop. In de middencirkel. Leye sprak hen gepassioneerd toe. De bezoekers waren op dat moment hun fans aan het groeten. Een bizarre sequentie na een bizarre pot voetbal. Gemengde gevoelens. De ene treurde, de andere juichte.

De Luikse coach was ontgoocheld, maar niet ontevreden na de nederlaag tegen paars-wit. “Mijn spelers hebben engagement getoond”, zei Leye. “Ik heb hen gezegd dat ik fier was op wat ze hebben laten zien.”

De omstandigheden zaten niet mee voor de Rouches. Een vroeg slippertje van Al-Dakhil, zijn truitjetrek bij Verschaeren en de bijhorende rode kaart hypothekeerden de wedstrijd van de Rouches. Bij de verdediger ging het truitje voor het gezicht. Hij verliet het veld onder luid applaus en met een knuffel van zijn coach. “Je kan als trainer veel dingen voorbereiden, maar als dan zoiets gebeurt... Ach, Ameen zal titularis blijven in mijn ploeg. Hij was uitzonderlijk goed sinds het seizoensbegin. Hij zal leren van zijn fouten.”

Anderlecht-coach Kompany was het trouwens eens met die analyse. “Het is de prijs die je betaalt als je jonge talenten een kans geeft in het eerste elftal. Chapeau aan Mbaye dat hij dat doet.” Het kan Al-Dakhil helpen om deze opdoffer te verwerken.

Soit, Anderlecht scoorde meteen na die rode kaart de 0-1, de organisatie was volledig weg bij Standard. “Ze maakten die goal net op het moment dat ik met Ngoy een nieuwe verdediger wilde inbrengen.” Tjah... Ook dat zat tegen. “Het was moeilijk om zo snel een evenwicht te vinden”, aldus nog Leye. De Senegalees toonde wel ‘ballen’ door zijn twee aanvallers te laten staan. “Logisch, je moet niet terugzakken in een thuiswedstrijd.”

Voor de rust was er een gebrek aan technisch vernuft bij de Luikenaars. Aan inzet geen gebrek, daarvoor verdienen ze een pluim. Die gaf Kompany ook. “Sommige Standard-spelers liepen voor twee.” Maar de Rouches creëerden geen kans. Anderlecht-doelman Van Crombrugge kende al bij al een rustige namiddag.

In de tweede helft moest hij redding brengen op een schicht van de ingevallen Rafia. Pogingen van Klauss gingen over en naast. Uiteindelijk eindigde Standard de match met negen na een domme rode kaart van Collins Fai. Die ging met gestrekt been door op het been van Olsson. Nu, dat zou slechts een voetnoot blijven. Eerstdaags krijgt Fai wellicht een paar weken schorsing. Het deed niets af aan de verdienste van de rest van de ploeg. Zij bleven ervoor gaan.

Leye: “Als we dan toch verliezen, is dat de manier waarop ik het wil zien. Ik onthoud dat we met tien iets getoond hebben. Zelfs met negen. Dit was anders dan onze nederlagen tegen Antwerp (2-5) en Union (4-0). Maar ik heb spelers gezien die kansen bij elkaar voetbalden. Alleen was dit een dag waar niets werkte zoals we vooraf wilden.”

Om er aan tot slot aan toe te voegen: “We weten dat dit een seizoen wordt waarin we goed gaan zijn en waarin we gaan afzien.”

De beste Anderlecht-speler op het veld was Yari Verschaeren (21). Vooral voor rust was hij zeer aanwezig: Verschaeren lokte de rode kaart van Al-Dakhil uit en leverde de assist voor de winning goal van Refaelov. Een beloning voor zijn prima invalbeurten, want het was al meer dan een maand geleden – van 15 augustus tegen Cercle – dat Verschaeren aan de aftrap stond.

“Voorin heb ik luxeproblemen. Deze week hebben de details op training in het voordeel van Yari beslist”, verklaarde Vincent Kompany. “Of hangende spits zijn beste positie is? Al mijn aanvallers zijn voetbalintelligent en flexibel. Daardoor zijn we onvoorspelbaar en dat is onze sterkte.”

Na afloop van de Clasico was er nog een relletje. Matchwinnaar Lior Refaelov (35) stak het technisch zwakke spel van Anderlecht op het veld. “De Clasico is een topmatch in een gevuld stadion met een geweldige sfeer. Dan wil je het beste voetbal aan een hoog tempo op de mat zien. Dat was op dit veld onmogelijk. Er was voor de match niet gesproeid. De gevolgen waren zichtbaar: de bal stuitte op zoals een konijn.”

Refaelov ging zelfs nog een stapje verder en beschuldigde Standard van sabotage. “Halfweg heb ik Mbaye Leye erover aangesproken, maar ik zou niet weten waarom dit geen bewuste actie zou zijn. Als Standard het veld enkel tijdens de rust niet had gesproeid, had ik het nog kunnen begrijpen. Ze stonden met tien man en moesten iets proberen. Maar technisch verfijnd voetbal van bij de aftrap op deze manier verhinderen...”

Bij Standard kwamen de beschuldigingen als een donderslag bij heldere hemel. De Rouches ontkennen dat er gesaboteerd zou zijn en bevestigen dat het veld vooraf gesproeid werd. Enkel tussen het einde van de opwarming en de aftrap werd er niet gesproeid. Dat was omdat er een dj en andere animatie op het veld stonden.