Anderlecht rolt na de rust over onmondig Oostende

Na een ‘trage en stroperige eerste helft - dixit assistent-coach Willem Weijs - vond Refaelov het gaatje voor de 1-0. Lior lanceerde Anderlecht en eens onder stoom keek het niet meer om. De Israëli heeft er een geweldige week opzitten want met twee assists was hij ook al bepalend in de halve finale tegen Eupen.

“We weten dat gezien zijn leeftijd de belasting na zo’n midweekmatch nog zwaarder is dan bij iemand anders”, zei Weijs. “Maar in die fase na rust waarin wij het spel echt naar ons toetrokken had hij een groot aandeel. Hij ging de lijnen uitzetten en hij was betrokken bij een aantal gevaarlijke aanvallen. Als vanouds zou ik bijna zeggen. Omdat er nadien meer ruimte kwam, kozen we voor het profiel van Amuzu.”

Op klasse staat geen leeftijd. Ook al willen de benen op zijn 35ste niet altijd meer mee, Refaelov is nog steeds groots op de momenten dat het er echt toe doet. De ex-Gouden Schoen krijgt nu een week om zijn oude knoken te laten rusten, zondag komt met Antwerp zijn ex-club op bezoek. Radja versus Rafa, we kijken er nu al naar uit.

Deel het aantal speelminuten door goals en assists en Benito Raman kan betere cijfers voorleggen dan Joshua Zirkzee en Kristian Kouamé. Hij was dus al de meest efficiënte spits van Anderlecht. Wel, Benito Raman is het na de partij tegen KV Oostende nog meer. Hij zitten intussen aan negen competitiegoals en het scheelde een teen of Benito had zijn tiende er ook nog bij geduwd. Hij stond een centimeter buitenspel. Invallen en scoren is het handelsmerk van Raman tegen wil en dank.

“Je zegt het goed”, zei Weijs. “Benito beschikt over enorme wapens om een tegenstander pijn te doen. Hij is snel, explosief, wendbaar en scoort makkelijk een goal. Alleen speelt hij bij Anderlecht en daar lopen wel meer goede spelers. Het gaat erom dat hij ook in de trainingsweken een goede indruk geeft. Vandaag heeft hij het laten zien. Hij was betrokken in het spel en dreigend, dat is de enige manier waarop hij kan tonen dat hij meer speelminuten moet krijgen.”

Verschaeren werkt aan statistieken

Zijn ‘tien’ blinkt met de week feller. Sinds Yari Verschaeren twee weken geleden het iconische nummer op de rug kreeg, gaat het crescendo met zijn vorm. “Ik hoop dat die ‘tien’ mij enkel positieve energie geeft”, sprak Verschaeren al meermaals. Wel, dat is goed aan het lukken. Tegen Genk scoorde hij fraai, in Leuven werd zijn goal afgekeurd en gisteren stond hij opnieuw op het scorebord. Een fraaie één-twee met Kouamé afgerond door de benen van KVO-doelman Scherpen.

De voorbije maanden werd steeds vaker beweerd dat Verschaeren ter plaatse aan het trappelen was. Na twee zware blessures, contractperikelen en een twijfelend seizoensbegin lijkt Verschaeren nu helemaal bevrijd. Met het nummer 10 als extra boost, ook voor zijn statistieken. Met negen goals en zeven assists, alle competities inbegrepen, is Verschaeren met voorsprong aan zijn beste seizoen op het hoogste niveau bezig.

Anderlecht gaf tegen KV Oostende weinig weg. Op een misrekening van Hendrik Van Crombrugge na - waarna Makhtar Gueye vanop ruim veertig meter zijn kans ging - kwam Anderlecht nauwelijks in de problemen. Het clean sheet deed deugd, andermaal. Want paars-wit slikt nu al drie competitiewedstrijden op rij geen tegengoal. De laatste tegentreffer in de competitie incasseerde het aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem.

“Soms duurt het wat langer om voorin de openingen te vinden, maar dan moet je achteraan wel geconcentreerd blijven”, aldus Weijs. “Ook in dit soort wedstrijden moet het game-management juist zijn. Voor de rust leek het alsof wij nog last hadden van die wedstrijd donderdag en vonden we niet het juiste ritme. Tijdens de rust hebben we de vinger op de zere wonde gelegd, nadien zag ik meer beweging zonder bal. Achteraan bleven we wel gefocust en daar hebben we de groep ook complimenten voor gegeven.”

A win. A clean sheet. A perfect birthday. Het plaatje van Wesley Hoedt met vriendin Emma Heesters en zijn dochtertje na afloop was mooi, maar helemaal perfect was zijn verjaardag toch niet. Hoedt kreeg zijn vijfde gele kaart en is er zondag niet bij tegen zijn ex-club Antwerp. Kompany zal moeten puzzelen achterin en vooral hopen dat Zeno Debast fit geraakt. Hij was er tegen Oostende niet bij door een voetblessure.

“We weten niet zeker of Zeno fit geraakt”, zei Weijs. “We moeten zien hoe zijn blessure deze week evolueert. Het zou wel mooi zijn, want dan wordt ons probleem meteen opgelost.” Veel alternatieven heeft Anderlecht niet achterin. Hannes Delcroix timmert na zijn knie- en hamstringblessure aan de weg terug bij de beloften, maar mist nog matchritme. Rechtsachter Killian Sardella werd opgeleid als centrale verdediger, maar hem zie je zondag toch liever geen duels uitvechten tegen Michael Frey.