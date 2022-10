Anderlecht ontslaat trainer Felice Mazzù: hoe is het zover kunnen komen? ‘Ze zitten al jaren in hetzelfde straatje’

Felice Mazzù heeft zijn ontslag als trainer van Anderlecht gekregen. Na nachtelijk overleg op Neerpede zat Mazzù daarover samen met het bestuur van Anderlecht in Tubeke. De druppel is de 3-1-nederlaag op Sclessin, die door wangedrag van de Anderlecht-supporters wellicht nog naar een 5-0-forfaitscore wordt omgezet. Hoe is het zover kunnen komen bij de Brusselaars? En welke stappen moet de club nu ondernemen? We bellen met sportjournalist Hans Vandeweghe.

Felice Mazzù is niet langer de trainer van RSC Anderlecht. Dat is hem deze ochtend medegedeeld in een gesprek met het bestuur in Tubeke. Na de gestaakte Clásico op het veld van Standard was de chaos compleet en leek de bodem bereikt. De Nederlander Robin Veldman, die prima werk levert bij de RSCA-Futures, neemt op korte termijn ad interim over.

De match tegen Standard was de druppel voor het Anderlecht-bestuur. Met 16 op 42 beleeft paars-wit een desastreuze eerste helft van de competitie. Anderlecht staat twaalfde op dertien punten van de vierde plaats. De balans in de competitie is schrijnend met maar liefst acht nederlagen in veertien wedstrijden.

Voor Mazzù is dit de tweede pijnlijke exit bij een G5-ploeg in drie jaar. Midden november 2019 kreeg hij ook de bons bij Racing Genk na tegenvallende resultaten. Mazzù rehabiliteerde zich bij Union en strandde vorig seizoen op een zucht van de landstitel met de Brusselaars. Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute zag in Mazzù de perfecte opvolger van Vincent Kompany, maar na een prima start ging het snel bergaf.

Is trainer Felice Mazzù nu mislukt bij de Brusselaars?

Hans Vandeweghe: “Aangezien je geen spelers kunt halen voor januari, had ik toch willen voorstellen dat het bestuur zijn koelbloedigheid bewaarde en niet meeging in het verhaal van de sportmedia. Mazzù heeft evenveel punten als Kompany vroeger, dus het is niet zo dat hij het nog veel slechter doet. Het is dan wel 92 jaar geleden dat ze zo slecht hebben gepresteerd, maar ze zitten al jaren in dat straatje.

“Bij Mazzù leeft wel het idee dat hij al eens naar Racing Genk is gegaan, en dat het daar ook niet is gelukt. Maar hij is ook twee keer coach van het jaar geweest en heeft schitterend gepresteerd met Union. Je ziet wat hij daar heeft neergezet: Union speelt nog altijd op dezelfde manier. Het moet toch geen sukkelaar zijn. Hij zette veel druk met Union, ook met Anderlecht, speelt tout court modern voetbal. Aan Mazzù lag het niet, hoor.”

Kan Anderlecht de situatie rechttrekken met een nieuwe trainer?

“Een nieuwe trainer zal misschien totaal anders voetballen en op de counter spelen, zal het volk dan tevreden zijn? Waar een ander team de boel kan dichtgooien en wat puntjes kan stelen, kan Anderlecht zich dat niet permitteren. Het gaat uit van de eigen sterkte en wil altijd voetballen, en dan krijgen ze het deksel op de neus.

“Als ik ze zie spelen tegen Club Brugge, dan kunnen ze echt wel voetballen. Maar Brugge kan inmiddels winkelen in de Delhaize, terwijl Anderlecht in de Wibra winkelt. Toch hebben die spelers Brugge pijn gedaan, maar ze maken de kansen niet af. Ik weet niet of de spelersgroep zo zwak is. Ze zijn jong, maar bij Ajax doen ze het ook altijd met jonge gasten. Misschien is iets meer geduld nodig, maar supporters hebben geen geduld. Die jagen dan de media en zo ook het bestuur op. Anderlecht zit in een heel lastig parket.”

Beeld Photo News

Hoe is de club in deze malaise terechtgekomen?

“Het is een samenloop van omstandigheden. Ze hebben ook alle pech die ze kunnen hebben. Tegen Club Brugge hadden ze eigenlijk moeten winnen. De bal naast het doel schieten, dat doet een speler zeker niet met opzet, en ook zeker niet om zijn coach te pesten. Dat is de wet van Murphy in het voetbal: als het echt fout gaat, gaat het ook allemaal fout.

“Anderlecht heeft ook financiële problemen gehad. Ze kunnen niet de spelers kopen die andere teams kunnen kopen. Dat heeft te maken met situaties uit het verleden die ervoor gezorgd hebben dat de ploeg in een zeer precaire financiële toestand is terechtgekomen. Dan kom je in een spiraal terecht, en probeer daar maar uit te geraken. Het zal niet helpen door een paar keer van trainer te wisselen, dat zal eruit moeten slijten.”

Hoe kon het wangedrag op Sclessin gebeuren? Dit was toch een risicowedstrijd.

“Dit gebeurt bij alle topclubs, ook tussen Standard en Anderlecht in 2019. Het was eigenlijk wel te verwachten. De dynamiek erachter is een schare supporters die zich vereenzelvigen met de club, die hun familiaal en persoonlijk geluk laten afhangen van de resultaten, en dan ook doodongelukkig zijn als de resultaten er niet zijn. Ik vind het verschrikkelijk dat ze zo helemaal over de rooie gaan. Dat is allemaal zo primitief, en niet goed voor de sport.

“Ik hoorde dat die vuurpijlen op alle mogelijke manieren worden binnengesmokkeld, door vrouwen in hun private delen en door mannen in hun schoenen. De ene heeft dit onderdeel mee, de andere dat onderdeel, en dat wordt dan in elkaar gevezen. Ze kunnen ook niet iedereen hun schoenen uitdoen, want dan gaat de wedstrijd een uur te laat van start. De stewards kennen ze ook, die worden soms bedreigd of zitten mee in de slag. De reden dat het blijft gebeuren, is dat er eigenlijk geen serieuze straffen op staan: een stadionverbod, dat niet wordt gerespecteerd, en een kleine boete. De afschrikking is niet groot genoeg.”