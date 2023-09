Anderlecht neemt berekende gok met transfer van Thorgan Hazard

Paars-wit pikt de 30-jarige Thorgan Hazard in extremis bij Borussia Dortmund weg. Een dik uur voor het verstrijken van de deadline ondertekende de Rode Duivel op Neerpede zijn contract. Tien jaar na de transfersoap, een blijvend trauma voor een groot deel van de paars-witte aanhang, zal Thorgan Hazard dus toch door het Astridpark fladderen. Niet als jeugdige twintiger, die na een uitleenbeurt aan Zulte Waregem aan het begin van zijn internationale carrière stond, maar wel een prille dertiger. Minder speels, maar klassevol en een pak ervaring opgedaan in de Bundesliga.

De hamvraag is hoe snel Thorgan Hazard topfit kan zijn om zijn stempel op Anderlecht te drukken. En voorál: kan hij dat ook blijven? Vorig seizoen werd hij zes maanden uitgeleend aan PSV, maar in de Eredivisie stond hij maar één keer in de basis. Hij miste ook vijf wedstrijden door blessures. Een verlengd verblijf in Eindhoven liep daardoor spaak. Die kwaaltjes liepen als een rode draad door de laatste jaren van zijn carrière. Het is een beredeneerde gok die Anderlecht bereid is te wagen.

Voor Jesper Fredberg was het dossier-­Hazard misschien wel het moeilijkste deze zomer. Anderlecht polste eerder deze zomer al eens bij de entourage van de ex-Gouden Schoen, maar dat water bleek véél te diep. Hazard, in zijn laatste contractjaar bij Borussia Dortmund, wilde afwachten welke andere aanbiedingen zijn pad zouden kruisen. Dortmund, dat vijf jaar geleden nog 25 miljoen euro op tafel legde voor Hazard, plaatste een transferbedrag van vijf miljoen euro op zijn hoofd. Toen de Duitse markt op 1 september sloot en Dortmund toch geen vervanger meer kon aantrekken voor Hazard, hoefde een vertrek voor hen niet meer per se.

Na een vergadering tussen alle partijen dinsdagmiddag bleek er dan toch een opening te zijn, iedereen was bereid water bij de wijn te doen. Maar hoevéél was de vraag? Als Anderlecht en Hazard tot een akkoord zouden komen, was Dortmund bereid om een flink stuk van de originele vraagprijs te doen. De uiteindelijke transferprijs bedraagt drie miljoen euro.

Prestatiegericht

Anderlecht bood Thorgan Hazard een contract van drie seizoenen aan, met de optie voor een bijkomend jaar. Zekerheid op lange termijn, maar dan zou Hazard wel flink moeten inleveren. In de Bundesliga wordt het brutoloon van de Rode Duivel op jaarlijks zes miljoen euro geschat. De gapende (loon)kloof tussen vraag en aanbod bleef lange tijd het grootste struikelblok. Bij Anderlecht heeft Hazard minder dan de helft, maar is het wel een prestatiegericht contract met bonussen gelinkt aan individuele en collectieve prestaties.

Hazard twijfelde lang, mede door de plotse interesse van het Turkse Besiktas. Het loonpakket daar lag aanzienlijk hoger dan bij Anderlecht, maar Hazard kon er slechts een contract voor twee seizoenen ondertekenen. Uiteindelijk koos Hazard toch voor Anderlecht. Rond 20 uur arriveerde hij in Gent voor een medische check-up, twee uur later ondertekende hij zijn contract op Neerpede.

De eerste kans om Thorgan Hazard aan het werk te zien in het shirt van Anderlecht is over tien dagen in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Benieuwd of Brian Riemer zijn nieuwe linksbuiten daar meteen in de basis dropt.