Anderlecht met één been in halve finale na 2-0-zege tegen AZ

Het nummer vier van de Eredivisie hield Anderlecht in een omknelling in de beginfase, maar zonder grote kansen te creëren. Daarna kwam paars-wit opzetten, wel met resultaat. Dreyer zette voor en Murillo kopte het leer voorbij oude bekende Ryan (ex-Club Brugge en -Genk). Nagenoeg moeiteloos verdedigde de Belgische recordkampioen de 1-0 voorsprong tot aan de rust.

AZ probeerde de bakens te verzetten in de tweede helft. Mijnans kreeg voorbij het uur een dot van een kans, zijn schot ging over en naast. Het gezapige tempo werd onderbroken in de 70e minuut. De snelle Amuzu bracht de bal voor tot bij Ashimeru, die de 2-0 in de rechterbenedenhoek deponeerde. De bezoekers uit Alkmaar konden geen slotoffensief meer in elkaar boksen, Anderlecht bleef eenvoudig overeind. Verbruggen pakte zijn zesde clean sheet op een rij.

De return is volgende week donderdag voorzien in het AFAS Stadion in Alkmaar.