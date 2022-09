Anderlecht levert wanprestatie en verlaat uitverkocht Kuipje zonder punt

Iets over drieën barstte een volksfeest los in de Kempen. Zoals in 1998, toen Anderlecht hier zes goals om de oren kreeg. Deze 2-1 was ook een mokerslag. Anderlecht werd opzijgezet door een Rode Duivel met dit seizoen amper één uur voetbal in de benen (Nacer Chadli) en een jongen van Club NXT (Maxim De Cuyper).

Bondscoach Roberto Martínez zag hoe paars-wit de eerste, tweede en derde bal verloor tegen een gretig Westerlo. Hadden ze de bal toch eens in de ploeg, dan werd die lateraal gespeeld, achteruit getikt of ingeleverd bij de tegenstander. Het was technisch zo onbeholpen dat het pijn deed aan de ogen, Fábio Silva werd er moedeloos van.

Ook coach Felice Mazzu moet hier stilaan gek van worden, al probeerde hij op de persconferentie kalm en rationeel naar oplossingen te zoeken. “We staan krampachtig aan de aftrap”, zei hij. “Daardoor maken we vaak de verkeerde keuzes en stapelen we de technische foutjes op. Zo is het moeilijk om uit deze moeilijke periode te geraken.”

Mislukte transfer

Mazzu blijft in deze drukke periode match na match sleutelen aan zijn elftal. Yari Verschaeren was er opnieuw vanaf de aftrap bij. Hij krijgt geen lijn in het spel, ook al omdat er rondom hem nauwelijks een afspeelmogelijkheid was.

Francis Amuzu piekte in de maand augustus. Sinds zijn transfer naar OGC Nice is afgesprongen, is het helemaal niets meer. Aan de overzijde kreeg Noah Sadiki een uitgelezen kans om zich te tonen, maar hij maakte een onbeholpen indruk. Amadou Diawara moet wedstrijden gebruiken om zijn beste vorm te vinden, nooit een ideaal scenario. En de linker- en rechtervoet van Majeed Ashimeru hadden het gisteren voortdurend aan de stok met elkaar.

Felice Mazzu: "Voor mij is het geen probleem van kwaliteit, wel van maturiteit." Beeld Photo News

Niet dat het achterin beter was. De vroege tegengoal in Westerlo was tekenend. Anderlecht verloor vijf duels na elkaar en Igor Vetokele klopte Hendrik Van Crombrugge. Spits Sebastiano Esposito gaf paars-wit nog even hoop, maar Halil Akbunar (nota bene na een hoekschop voor Anderlecht) zorgde op de counter voor het Westels delirium.

Anderlecht blijft achter met één op twaalf en zit in een crisis. “Ik vrees niet voor mijn job”, zei Mazzu. “Ik kan me niet bezighouden met alles wat er rondom mij gebeurt. Ik blijf hard werken om deze situatie te keren. Voor mij is het geen probleem van kwaliteit, wel van maturiteit.”

Kort na het laatste fluitsignaal stapte voorzitter Wouter Vandenhaute de kleedkamer binnen. Op dit moment zijn er geen signalen dat het bestuur twijfelt aan Mazzu. Maar dit kan niet blijven duren. Gelukkig heeft Anderlecht de Conference League nog om zich aan op te trekken.