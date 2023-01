Anderlecht laat jeugdproduct Ait El Hadj vertrekken naar Genk

In afwachting van zijn overstap naar Racing Genk meldde Anouar Ait El Hadj zich gisteren nog op Neerpede. Afscheid van zijn ploegmaats nam hij nog niet, maar dat zal spoedig gebeuren. De Limburgers betalen een kleine 2 miljoen euro. Anderlecht bedong ook een percentage op een eventuele doorverkoop van de twintigjarige aanvallende middenvelder. Voor Ait El Hadj ligt een contract voor vier en een half seizoen klaar in de Cegeka Arena.

Intussen focust coach Brian Riemer op de topper tegen Club Brugge. Met 23 punten staat de recordkampioen maar net boven de degradatiestreep. “Ik denk dat we in een vergelijkbare situatie zitten”, verklaarde Riemer op zijn persconferentie. “Het zou voor Club Brugge eveneens een enorm probleem zijn als ze verliezen. Daar moeten we rekening mee houden. Ook zij kampen met schorsingen en blessures.”

Riemer heeft sinds zijn komst begin december nog geen enkele keer een gebrek aan motivatie gezien bij zijn spelers, vertelde hij. “Integendeel zelfs. Mijn spelers konden niet wachten om het op te nemen tegen Union. Na de match was ik kapot van de nederlaag, want voor de rode kaart van Moussa N’Diaye zag ik alles wat ik wilde zien. Tegen Club Brugge zullen we op ons hoogste niveau moeten spelen.”

Anderlecht kan in het Jan Breydelstadion trouwens niet rekenen op zijn supporters, het gevolg van hun wangedrag tijdens en na de stilgelegde wedstrijd van 23 oktober op Standard. “We zullen ze missen. Hun steun tegen Union was magisch, ook al hadden we het lastig. De spelers willen zondag iets teruggeven.”