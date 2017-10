Anderlecht krijgt slaag van oppermachtig PSG maar staat zijn mannetje: 0-4

Neymar is Deschacht en Trebel te snel af. Het was echter geen Zlatan-vertoning wat Neymar presteerde. Eerder een ingetogen stijldans.

Applaus voor Parijs - briljante momenten. Applaus voor Anderlecht, ook. Ondanks die 0-4 voetbalde paars-wit weer (of toch één helft). Je ziet opnieuw iets in het Astridpark - een spel mét de bal. Het respect voor Anderlecht is terug.

Is het de modeweek van Brussel? Het ereterras van het Astridpark leek wel een defilé van haute couture. Mannen en vrouwen in chique zwart. Talons hauts et cravates. Place m'as-tu vu.

De beau monde was afgezakt naar het Park: Ivan De Witte, Mogi en Mehdi Bayat, Luciano D'Onofrio, Paul Van Himst, Wouter Vandenhaute, maître Laurent Denis.

Aan denkbeeldige tafeltjes met champagne in de koelemmer - voor het podium waar het Parijse variété van Neymar Junior zich afspeelde. Na drie minuten al het eerste hoogtepunt - de goal van Kylian Mbappé, al ging Sels niet vrijuit (0-1).