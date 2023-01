Anderlecht krijgt 12,5 miljoen euro voor zestienjarig talent

Het dossier van Julien Duranville is gisteren echt in een stroomversnelling geraakt. De afgelopen dagen onderhandelde Anderlecht met Borussia Dortmund over een definitieve overgang van het zestienjarige talent uit de eigen jeugdopleiding. Duranville zou mogelijk vandaag al naar Dortmund afreizen om er zijn medische tests af te leggen en er nadien een contract te tekenen.

Anderlecht zou volgens onze informatie zeker zijn van 12,5 miljoen euro, inclusief gegarandeerde bonussen. Op termijn kan dat bedrag nog oplopen, want Anderlecht laat ook een percentage op de doorverkoop vastleggen in de overeenkomst. Dat is een bedrag dat lager ligt.

Debuut onder Kompany

Anderlecht kan de centen op dit moment goed gebruiken. Anderzijds verliest de club met Duranville veel te vroeg een groot talent uit de eigen stal. Paars-wit had het graag anders gezien en ondernam ook verschillende pogingen om Duranville te overhalen langer te blijven, maar de entourage drong aan op een vertrek.

‘De Bliksemschicht’, zoals zijn bijnaam luidt, debuteerde vorig jaar onder Vincent Kompany in de play-offs op Club Brugge. In de zomer verlengde hij toen zijn contract met één jaar tot 2024, ook toen wilde Dortmund hem al binnen halen. Door verschillende spierblessures zit Duranville dit seizoen aan amper 340 speelminuten in tien officiële wedstrijden met de A-kern.

Zondag ontvangt Anderlecht overigens Antwerp in het Lotto Park.