Anderlecht komt uit bij filantropische clubhopper met goede voorzet: Harry Toffolo

Zes goals en acht assists in één seizoen Championship, de Engelse tweede klasse. Anderlecht haalt met Harry Toffolo (27) geen ronkende naam binnen, maar hij is lang niet de eerste de beste linksachter. Vorig seizoen miste hij met Huddersfield op een haar na de promotie naar de Premier League. Het wel gepromoveerde Nottingham Forrest plukte hem weg, daar kreeg Toffolo onvoldoende speeltijd.

Die zes mindere maanden doen Toffolo niet twijfelen. Nooit is hij het toptalent geweest dat zeker was van zijn plaats. In negen seizoenen speelde hij voor tien clubs. Deels het gevolg van de ‘morfologie’ van het Engelse voetbal, waar jonge spelers vaak voor korte periodes worden uitgeleend aan clubs in de lagere regionen. Voor Toffolo was dat: derde en vierde klasse. Zijn stijl paste er wel. Hij is een flankverdediger met enorme fysieke mogelijkheden en een meer dan degelijke voorzet.

“Ik hou ervan om vooruit te voetballen”, zegt hij zelf. “Ik ben een linksachter die ook als linkerwingback kan spelen.”

Leren van Cole

Wie met Toffolo heeft gewerkt, wijst toch vooral naar zijn hoofd en hart. Op het veld is hij een voorbeeldige professional. De aard van het beestje. Op zijn tiende ging Toffolo naar Chelsea kijken op Stamford Bridge, een notitieboekje in de aanslag. Hij had alleen oog voor de linksachter. Alles wat Ashley Cole deed, schreef hij op en oefende hij nadien op training en op het pleintje in de buurt.

Ook na zijn uren staat Toffolo mijlenver van het stereotiepe beeld van de moderne profvoetballer. De linksachter gaat actief op zoek naar liefdadigheidsprojecten waar hij zijn schouders onder kan zetten. Dat deed hij al als tiener. Het leverde hem zelfs een nieuw contract op. De supporters van Swindon Town zochten een cheque van 12.000 pond bij elkaar om het huurcontract van Toffolo te verlengen tot het einde van het seizoen, wegens zijn engagement voor de gemeenschap. Hij was amper negentien op dat moment.

Toffolo zei daarover: “De training is gedaan om halfeen. Daarna wil ik niet gewoon FIFA of Football Manager spelen in mijn sofa. Ik wil iets terugdoen voor de gemeenschap. Als ik een verschil kan maken door naar een ziekenhuis te gaan om daar met twintig kindjes te praten, dan is dat het minste wat ik kan doen.”

Toffolo is voorts ambassadeur voor Dementia UK. Zijn Italiaanse grootvader leed aan dementie op het einde van zijn leven. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.