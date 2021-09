Anderlecht knokt zich naar punt aan de kust

‘Met bloed, zweet en tranen’, dixit Vincent Kompany, maakte een tienkoppig Anderlecht indruk met een prima inhaalrace tegen Oostende. Soms is dit Anderlecht – en laten we maar eens overdrijven – poetry in motion, op Belgisch niveau welteverstaan. En soms is het... klunzig. Als een stervende coureur op de Sint-Antoniusberg in Leuven. Het beeld van paars-wit blijft zo wazig.

BC Oostende-Leuven Bears 79-56. Oostende (top)sportstad. Een halfuurtje nadat het basketteam van Oostende zijn tweede klinkende zege van het seizoen had geboekt, stonden aan de andere kant van de parking de voetballers 2-0 voor tegen Anderlecht. Dat zij alsnog die voorsprong uit handen gaven, doet niets af aan het plezier dat sportliefhebbers in Oostende kunnen beleven.

Het is daarbij de absolute verdienste van Alexander Blessin dat hij dit seizoen de voetballers alweer zonder problemen in de elite zal houden, ondanks het vertrek van sterkhouders Jack Hendry, Andrew Hjulsager, Arthur Theate en Fashion N’Sakala. In Oostende hebben ze goede trainers, op het parket en op het veld. Dat gezegd zijnde.

Twee voetbalarme beestjes op rij tegen Standard en AA Gent leidden ertoe dat Vincent Kompany voor de gelegenheid teruggreep naar Joshua Zirkzee. Het leek de voorbije weken of Zirkzee het zwarte schaap was voor de pijnlijke uitschakeling in Europa tegen Vitesse. Wat niet eerlijk was, natuurlijk. Zo’n Murillo mag vier weken later nog steeds voor ramptoerist spelen.

Joshua Zirkzee is aan de bal Europese top. Anderlecht is voorts heus niet goed genoeg opdat het zonder het talent van Zirkzee play-off 1 kan afdwingen.Kompany heeft grotere problemen. Namelijk, Anderlecht is verdedigend nog niet zo stabiel als vorig seizoen. Het slikte vijf goals in twee duels tegen Vitesse, leek daarna het lek gevonden te hebben met defensief goede wedstrijden tegen Racing Genk, KV Mechelen en Standard, maar afgelopen donderdag gaf het (vrij) veel weg tegen AA Gent – toen sprak Kompany zelf van “onze restverdediging was niet goed na de rust” – en gisterenvanavond in Oostende had paars-wit één helft alle moeite met de omschakelingsmomenten van de thuisploeg. Met alle gevolgen vandien, zoals de twee goals van Gueye. Zo duurde het tot aan de rust en de correcties van Kompany vooraleer paars-wit controle had over de positie van hangende spits Ambrose.

AA Gent had donderdagavond evengoed kunnen winnen, en in Oostende ontsnapte Anderlecht alweer. Maar zondag Club Brugge defensief een vrijgeleide geven, is zoals Julian Alaphilippe laten rijden: je ziet ze niet meer terug.Daartegenover staan de best wel imposante tweede vijfenveertig minuten die Anderlecht gisterenavond op de mat legde. Met tien man, na de rode kaart voor Christian Kouamé – diens studs op kniehoogte van Jaekel hadden levensgevaarlijk kunnen zijn.

Paars-wit rolde de mouwen op. En bracht intens, goed voetbal, met kansen. Dat was eigenlijk ook al zo voor de rust, maar dat werd toen gemaskeerd door de tussenstand.Wesley Hoedt zette de defensie op de middenlijn, Sergio Gómez was een stoomtrein op links, en voorin was er... Joshua Zirkzee. Onstopbaar aan de bal, aangever en afwerker. Dat laatste lukte eerst niet, dan toch. De aansluitingstreffer op snelheid, kracht en techniek.

Zirkzee heeft van de schepper veel meegekregen: goede voetjes, een stevige body, lengte, power, charisma. Het enige dat hij schijnbaar niet meekreeg, is mentale veerkracht. Zirkzee is die kritiek stilaan beu gehoord, maar hij kan ook niet ontkennen dat hij tegen Vitesse – net als veel van zijn ploegmaats – twee keer door de ondergrens ging.

Een duelletje tegen Oostende is weliswaar geen Europese wedstrijd, maar Zirkzee was na de rode kaart voor Kouamé evenwel de kapstok waar de rest van de ploeg alle hoop aan ophing. Hij vroeg elke bal, deed zijn defensieve werk, rende zich te pletter, tot hij met krampen naar de kant moest. Zonde, want Anderlecht miste in het slotoffensief zijn présence in de box.

Anderlecht is cool op momenten dat het loopt. Deze tweede helft, de tweede helft tegen KV Mechelen, die wedstrijd op Racing Genk... Dat was telkens play-off 1-voetbal. Anderlecht oogt echt stuntelig op momenten dat het niet loopt. Dan is play-off 1-voetbal veraf.Zou het dat Anderlecht pas weer in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie het juiste ritme vindt? Dat zou slecht nieuws zijn voor paars-witte hartlijders.

Vincent Kompany was trouwens niet te spreken over de afgekeurde goal van Refaelov. “Ze trekken lijnen waar ik niets meer van begrijp, hoor. De Belgische competitie is een mooi product. Waarom investeert men niet in 3D-technologie om de buitenspelfases beter in te schatten? Nu raden we maar. Halen we op deze manier niet het niveau van onze competitie naar beneden?”

Maar goed, je zult daarentegen maar basketballiefhebber zijn in Brussel... Brussels-BC Oostende, vorige vrijdag: 51-105.