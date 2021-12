Anderlecht kan genieten van de feestdagen na vlotte kwalificatie voor halve finale Beker

Herinnert u zich nog Anderlecht-KV Kortrijk van ruim een maand geleden? Paars-wit serveerde flets voetbal, Benito Raman pakte dom rood. Finaal werd het 1-1. Bij de positie van Vincent Kompany stonden steeds meer vraagtekens.

Na dat bedenkelijke schouwspel is RSC Anderlecht opgestaan. Met als kernwoord ‘stabiliteit’. Op alle fronten. Kompany bracht voor de vijfde match op rij hetzelfde elftal tussen de lijnen. En met de reeks van 13 op 15 mag paars-wit ook best tevreden zijn. Naast het veld was er gisteren de langverwachte kapitaalsverhoging. Eén en al goed nieuws, dus.

Het was dan ook leuk toeven, gisterenavond in het Lotto Park. Het stadion was zelfs op een vroege donderdagavond quasi uitverkocht. Ook de spelers hadden er duidelijk zin in, met eentje die er snel bovenuit stak: Christian Kouamé. Hij kreeg gisteren te horen dat hij naar de Afrika Cup mag met Ivoorkust, een selectie waar hij bijzonder trots op is. Of zijn selectie er iets mee te maken heeft, laten we in het midden. Maar feit is wel dat Kouamé binnen het eerste kwartier goed was voor twee prima doelpogingen. Tussendoor liet ook Refaelov de openingsgoal liggen.

Anderlecht was ruimschoots de betere in het Lotto Park. KV Kortrijk leek zich van bij het eerste fluitsignaal al neergelegd te hebben bij de uitschakeling. En aangezien RSCA zichzelf steeds vaker beloont, kon een paars-witte voorsprong niet uitblijven. Zirkzee stuurde spitsbroeder Kouamé in het straatje, de Ivoriaan schoof met vertrouwen in doel.

Kouamé is soms een raadsel. Het ene moment lijkt de bal zijn grootste vijand en mislukken de simpelste dingen, maar tegelijk slaagt hij in de lastigste acties. Gisteren kreeg hij daar lijn in. “Ik groei stilaan naar het niveau van voor mijn blessure”, bevestigde hij na afloop nog eens.

En bij Anderlecht zijn er ook nog de (flank)verdedigers die het verschil kunnen maken. Murillo bediende Gómez met een gelukje, die voor een leeg doel niet kon missen.

Kouamé tikte op aangeven van Verschaeren zijn tweede nog binnen. Een buiging volgde. Kouamé maakt er een erezaak van om zijn doelpuntenrecord - 13 goals in één seizoen - bij Anderlecht te verbreken. Na gisteren zit hij aan acht stuks. Goed op weg, dus.

Net als heel Anderlecht. Het zit stevig in de race voor play-off 1 en de halve finales van de beker. “En we kunnen nog veel progressie boeken”, is Kompany hoopvol. Wie had dat een maand geleden durven voorspellen?

De kerstkalkoen zal smaken op Neerpede.