Anderlecht-huurling Zirkzee toont talent in zege tegen Seraing

De eerste basisplaats van Joshua Zirkzee bij Anderlecht ging niet onopgemerkt voorbij. De Nederlandse spits toonde tegen Seraing (3-0) al flitsen van zijn klasse en lijkt een geschikte pion voor het systeem van Vincent Kompany. “Zirkzee heeft in onze aanvallende ploeg een belangrijke rol”, zei de coach.

Volgens verdediger Wesley Hoedt is Zirkzee de ontbrekende schakel. “We hebben veel talentvolle jongens rondlopen, maar sommigen missen nog wat fysieke présence. Zirkzee heeft dat wel en combineert dat met een flinke dosis talent. Hoeveel doelpunten hij gaat maken? Meer dan twintig zou heel mooi zijn.”

Bij zijn wissel op het uur leek de spits even naar de dij te grijpen. Kompany: “Het is niets ernstigs. De oorzaak is natuurlijk niet ver te zoeken. Zirkzee is nog maar enkele dagen bij ons en door het drukke speelschema trainen we sowieso heel weinig.”

Toen Zirkzee op het uur naar de kant moest, kwam Isaac Kiese Thelin tussen de lijnen. Het was uitgerekend de Zweed, al meermaals afgeschreven, die gisteren de ban brak voor Anderlecht. Hij tikte een voorzet van Benito Raman eenvoudig binnen. “Hij geeft zich elke minuut volledig, een voorbeeld voor de jeugd. Het is vervelend dat ik hem niet altijd kan belonen in wedstrijden.”