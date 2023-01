Anderlecht heeft nog negen dagen voor drie geslaagde transfers

Anderlecht won van Seraing, de laatste in de stand, maar overschot had het niet. Nieuwkomer Anders Dreyer en Mario Stroeykens beslisten de match op een troosteloze middag. De sportieve baas heeft nog negen dagen om versterkingen binnen te halen.

Anderlecht kan even herademen. Na de 0-1-zege staat het weer dichter bij play-off 2 dan bij de degradatie. Volstaat een verdiende maar moeizame overwinning bij de laatste om de vicieuze cirkel te doorprikken?

Natuurlijk kan deze groep beter. Te veel jongens halen hun normale niveau niet. Maar hoe ruim die progressiemarge is, dat is toch een andere vraag. Ex-coach Felice Mazzu had geen ongelijk toen hij intern aangaf dat het onmogelijk was om met deze groep de top vier te viseren.

Ook CEO sports Jesper Fredberg heeft dat begrepen. Zijn eerste ingreep rendeerde meteen. Anders Dreyer hielp Anderlecht met een knappe actie aan de zege. Een mooi cadeautje voor de supportersvereniging Mauves Army, die gisteren haar twintigste verjaardag vierde. Opvallend beeld tijdens de viering achteraf op Le Pairay: niet enkel de spelers en coach Brian Riemer gingen na afloop de meegereisde supporters groeten, ook Fredberg zette de handen op elkaar voor het uitvak.

Einde voor Verbeke

De Deen heeft afgelopen week duidelijk gemaakt wie de broek draagt in het Lotto Park. Hij is de baas en hij alleen. Elke hoop die Peter Verbeke koesterde op een terugkeer is weg.

Verbeke zat sinds half oktober thuis op doktersadvies. Een virale infectie leidde tot ernstige gezondheidsproblemen en enkel rust kon soelaas bieden. Hij had intern al eerder aangegeven dat de duobaan CEO en technisch directeur te zwaar was om te combineren. Die twee petjes combineerde hij sinds eind 2021, toen Jos Donvil opzij werd geschoven als algemeen directeur.

Terwijl Verbeke thuiszat, ging voorzitter Wouter Vandenhaute op zoek naar de nodige versterking voor de sportieve cel. Vandenhaute kwam uit bij Fredberg. Midden november kondigde Anderlecht de nieuwe CEO sports aan. Fredberg kreeg de volledige eindverantwoordelijkheid voor alles wat met het sportieve te maken had. In één adem kondigde paars-wit aan dat Kenneth Bornauw voortaan CEO non-sports zou worden. Op de voorstelling van Fredberg maakte Vandenhaute duidelijk dat het voor hem altijd de bedoeling was dat Verbeke zou terugkeren in het dagelijkse bestuur van Anderlecht.

Peter Verbeke in het Lotto Park. Beeld Photo News

Verbeke zelf had ook hard gewerkt om terug te keren bij de club van zijn hart. Alleen bleef het al die tijd onduidelijk in welke functie dat dan zou zijn. Wat blijft er nog over als je al twee CEO’s in dienst hebt? Niets, zo blijkt. Anderlecht laat de deur nog op een kier, maar ziet op dit moment geen functie voor Verbeke.

Even werd gesuggereerd dat Verbeke nauw zou kunnen samenwerken met Jean Kindermans om de jeugdopleiding op Neerpede te moderniseren, maar die geruchten werden snel de kop in gedrukt. Het was voor Verbeke nooit de bedoeling om Kindermans op te volgen. Fredberg had intussen overigens een gesprek met Kindermans. Anderlecht hoopt het hoofd van de jeugdopleiding wel aan boord te houden.

Verbeke heeft nog een contract tot 2025 in het Astridpark. Beide partijen moeten nu op zoek naar een financiële regeling als de samenwerking definitief wordt stopgezet. Volgens onze informatie zou Verbeke bij een C4 recht hebben op een ontslagvergoeding van meer dan 500.000 euro.

Spits gezocht

Fredberg heeft nog negen dagen om Anderlecht van een hoognodige kwaliteitsinjectie te voorzien. Een spits is prioritair. Sebastiano Esposito is al even een non-factor, Fábio Silva is naar PSV en Anderlecht zou zich de komende week ook niet verzetten mocht iemand Benito Raman komen halen. “Het is duidelijk dat er een aanvaller bij moet”, beaamde Riemer. “Maar ik denk dat we ons ook op andere posities kunnen versterken. We hebben slechts twee echte centrale verdedigers op dit moment.”

Eén alternatief voor Silva kan alvast van het lijstje worden geschrapt. RSCA toonde interesse in Thomas Henry (ex-OHL) maar hij liep een blessure op bij Hellas Verona en werd met een draagberry van het veld geholpen. Een oplossing op korte termijn is hij dus niet meer. “Als jij er eentje kent”, knipoogde Riemer op de vraag of hij al een nieuwe spits op het oog had. “Nee, het is mijn job om de jongens te benutten die hier zijn. Ik heb er wel vertrouwen in dat er nog versterkingen zullen aankomen.”

Ook op het middenveld mag er gerust wat power bij. “We zijn deze ploeg opnieuw aan het opbouwen”, ging Riemer verder. “Naast drie à vier versterkingen houd ik er rekening mee dat er nog jongens zullen vertrekken. Intussen is het mijn taak om te focussen op de jongens die op het veld staan. Het was onmogelijk om in deze weersomstandigheden een goede wedstrijd te spelen, vandaar dat we iets directer probeerden te voetballen. We zochten sneller de diepte en de ruimte achter hun defensie. Het was lastig, maar we hebben gevochten. Ik zag een ploeg die schouder aan schouder stond. Rekening houdend met alles wat er deze week is gebeurd bij ons en met de condities hier ben ik heel tevreden.”