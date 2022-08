Anderlecht heeft geen plaats voor El Hadj, kind van het huis

Anouar Ait El Hadj zit op een zijspoor bij Anderlecht. De twintigjarige middenvelder zat afgelopen weekend in de U23-selectie voor de partij in 1B op Lommel, maar weigerde en stuurde zijn kat. Ontgoocheld als hij is door het uitblijven van speelminuten bij de A-kern bedankte hij om ritme op te doen bij het tweede elftal.

Paars-wit riep El Hadj op het matje en besliste hem terug te zetten naar de B-kern, sinds maandag traint hij apart. “Het klopt dat hij heeft beslist om niet te spelen met de tweede ploeg in 1B”, vertelt vader Driss El Hadj, die aan de slag is als garagist in Molenbeek. “Mentaal gaat Anouar door een moeilijke periode en hij voelde zich niet klaar om te spelen. Wat mij betreft was dat eenmalig, als Anderlecht hem vraagt aan te treden met de tweede ploeg zal hij dat volgende keer wel doen.”

Bij Anderlecht zitten ze verveeld met de situatie. El Hadj is een kind van het huis, het is niet toevallig dat de club op hem en zijn jongere zus Soraya een beroep deed om de nieuwe shirts te lanceren. Na een kleine zijsprong bij AA Gent is de Belg met Marokkaanse roots nu al meer dan tien jaar aan de slag op Neerpede. Twee seizoenen geleden maakte hij furore bij zijn debuut, met zijn attractieve speelstijl veroverde hij snel de harten van de paars-witte aanhang. Maar de echte doorbraak bleef ook onder Vincent Kompany uit. Onder Felice Mazzu lijkt die er al helemaal niet te komen.

Zware concurrentie

El Hadj kende een matige voorbereiding. In het 3-5-2-systeem van Mazzu zonder wingers was het moeilijk voor El Hadj om zijn draai te vinden. Op de momenten dat de dribbelvaardige middenvelder centraal zijn kans kreeg, kon hij amper overtuigen. Hij is het slachtoffer van de zware concurrentie op het middenveld bij Anderlecht. Het resultaat is dat hij na vier wedstrijden in de competitie nog geen minuut heeft gespeeld.

“Ik stel vast dat de trainer heel veel roteert”, stelt vader El Hadj. “Maar Anouar zit voortdurend op de tribune, dat begrijp ik niet goed.”

In de Europese voorrondewedstrijd tegen het Estse Paide kreeg El Hadj wel zijn kans, hij speelde tachtig minuten in de heenwedstrijd. Maar ook daar kon hij zich op geen enkel moment doorzetten.

“Op dit moment lijkt het alsof ze mijn zoon vergeten zijn bij Anderlecht en dat is geen prettig gevoel. De transferperiode duurt nog twee weken, het is aan de makelaars van Anouar en de club om er samen uit te komen. Van deze situatie wordt niemand gelukkig.”