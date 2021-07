Anderlecht haalt Benito Raman terug naar België, aanvaller tekent voor drie jaar

De fans van Anderlecht hebben even moeten wachten op aanvallende versterking, maar een week voor de competitiestart is die nu toch een feit.

Anderlecht neemt Raman definitief over van Schalke 04, waar de Gentenaar de voorbije twee seizoenen actief was. Raman lag in Gelsenkirchen nog drie jaar onder contract, maar door de degradatie van afgelopen seizoen zit Schalke in financiële moeilijkheden. Daar profiteert Anderlecht nu van. Volgens Duitse bronnen betaalt paars-wit slechts een fractie van de 7,5 miljoen euro die Schalke destijds voor Raman neertelde.

Bundesliga ➡ back in Belgium. 🇧🇪 Buteur belge à Bruxelles, bienvenue Benito. 🟣⚪ https://t.co/xpr0Luva6N pic.twitter.com/pVYJY4bwoZ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 15 juli 2021

Anderlecht wordt voor Raman al de zesde Belgische werkgever. Eerder kwam hij uit voor AA Gent, Beerschot, KV Kortrijk, STVV en Standard. In zijn tijd in de Jupiler Pro League was Raman zelden onbesproken, maar tijdens zijn Duitse avontuur werd hij vader en ook zeer volwassen. Bij Fortuna Düsseldorf en Schalke 04 was Raman een smaakmaker: hij scoorde er in vier jaar tijd 33 doelpunten in 116 wedstrijden.

De opvolger van Lukas Nmecha is Raman evenwel niet. Het is de bedoeling dat Anderlecht deze transferperiode nog een sterke, trefzekere spits aantrekt.

‘Benito geeft snelheid en diepte aan onze aanval’

Beide partijen zijn opgetogen met de transfer: “Wanneer een club zoals Anderlecht belt, moet je geen twee keer nadenken”, laat Raman optekenen op de site van RSCA. “Ik ken al een aantal spelers hier, zoals Hendrik Van Crombrugge, Colin Coosemans en Yari Verschaeren. Ik ben klaar om mijn waarde te tonen en ik kijk al uit naar m’n eerste wedstrijden in paars-wit.”

“Benito geeft snelheid en diepte aan onze aanval”, legt sportief directeur Peter Verbeke uit. “Hij past perfect in de manier waarop we hoog en agressief druk willen zetten.”