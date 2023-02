Anderlecht grabbelt met heel wat geluk punt mee uit Guldensporenstadion

Anderlecht mocht in het Guldensporenstadion nochtans met een 0-1 voorsprong gaan rusten, maar dat had het vooral te danken aan een met kansen morsende thuisploeg. De thuisploeg had aan een zestal kansen niet voldoende om de nul van het bord te vegen, paars-wit toonde zich efficiënter en na eerdere missers van Islam Slimani en Benito Raman trof Anders Dreyer met de rust in zicht toch raak. Voor de 24-jarige Deen reeds de derde treffer in de paars-witte kleuren, ook de voorbije twee competitieduels trof hij raak.

Anderlecht zat echter helemaal nog niet op rozen in West-Vlaanderen en nog voor het uur was alles te herdoen. Doelman Bart Verbruggen had bij een counter nog een goede reactie in huis op een poging van Billal Messaoudi, maar Abdelkahar Kadri was goed gevolgd en kon de gelijkmaker in doel duwen. Met de 2-1 van Joao Silva nauwelijks tien minuten na de gelijkmaker leek de thuisploeg erop en erover te gaan, tot KVK in de slotfase achterin aan het klungelen ging. Michael Murillo profiteerde optimaal van een misverstand tussen Kristof D’Haene en doelman Tom Vandenberghe door de late 2-2 in het lege doel te schuiven. Slimani liet in het slot nog een uitgelezen kans op de 2-3 liggen, maar zijn kopbal ging naast.