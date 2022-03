Anderlecht en Gent: kampioenen in het missen van kansen

Hij zei het waarschijnlijk op het moment dat de ontgoocheling het grootst was. “Wij konden nog 40 procent meer doelpunten maken als we onze kansen hadden afgewerkt”, sprak Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt zondag na de wedstrijd op AA Gent (1-0). “Het is een beetje het verhaal van ons seizoen.”

Veertig procent lijkt wel heel veel, maar het gevoel van Hoedt strookt deels met de waarheid. Van alle eersteklassers zijn de ‘verwachte doelpunten’ (een manier om de kwaliteit van een doelpoging uit te drukken in een cijfer, gebaseerd op historische data van meer dan 300.000 pogingen) bij Anderlecht het hoogst: 68,2. Volgens die parameter had Anderlecht in verhouding tot het aantal gecreëerde kansen aan iets meer dan 68 goals moeten zitten. In werkelijkheid zitten de Brusselaars aan 65 en daarmee blijven ze dus lichtjes onder de verwachtingen.

AA Gent is in hetzelfde bedje ziek. De Buffalo’s scoorden tot nog toe 49 doelpunten, een groot verschil met de 60,6 verwachte doelpunten. Antwerp behoort dan weer tot de overpresteerders, met 53 gemaakte doelpunten tegenover 47,7 verwachte doelpunten. Voor de volledigheid: bij Club Brugge is het perfect in balans (67 tegen 67) en Union scoort meer dan verwacht (70 tegen 63).

Alles of niets

Nog een opvallende vaststelling: in 20 van zijn 32 competitiematchen tot nu toe scoorde Anderlecht minder vaak dan het eigenlijk had moeten doen. Als Anderlecht de Champions’ play-offs mist, dan weet het waaraan het lag.

Illustreren doen we met een paar voorbeelden. In het scoreloze gelijkspel op OH Leuven creëerde Anderlecht volgens de statistieken genoeg mogelijkheden om minstens twee doelpunten te maken. Ook in de nederlagen tegen AA Gent en de puntendelingen tegen Standard en Kortrijk creëerde Anderlecht voldoende kansen om puntenverlies te vermijden.

Maar als Anderlecht in meer dan de helft van zijn matchen minder scoort dan het zou moeten, hoe komt het dan dat het verschil tussen het totale aantal gescoorde doelpunten (65) en de verwachte doelpunten (68,2) zo klein is? Dat heeft te maken met het feit dat Anderlecht een paar keer stevig heeft uitgehaald. Zo scoorde paars-wit 27 van die 65 doelpunten in amper vijf competitiewedstrijden, dat is goed voor 42 procent van alle goals. straffe cijfers. Anderlecht trapte er zeven binnen tegen zowel KV Mechelen als Beerschot, scoorde er vijf tegen Seraing en maakte er nog eens vier tegen opnieuw Beerschot en Eupen. Als Anderlecht efficiënt is, dan is het meteen héél efficiënt.

Jammer genoeg voor paars-wit komt efficiëntie dus niet op bestelling, zo gaf ook Vincent Kompany aan na de match op Gent. “Voor mij is efficiëntie een van de minst trainbare aspecten van het voetbal”, zei de coach. “Het begint echter bij de basis: hard werken, knokken als ploeg en taken uitvoeren waar wij ons een hele week op hebben voorbereid.”

Nablijven op training

Alex Czerniatynski, gewezen scherpschutter van onder meer Anderlecht en Antwerp, denkt dan weer dat je efficiëntie wél kunt trainen. “Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Dat is de sleutel tot het succes”, vertelt Czerniatynski.

“Ik bleef na elke training minstens een halfuur langer om af te werken op doel. Voorzetten vanaf de flanken, trappen in één tijd, links, rechts, volleys, ballen plaatsen van net in de zestien, alles. Vertrouwen creëer je volgens mij eerst en vooral op training, door dertig, veertig, vijftig ballen tegen de netten te schieten. Als je op training een goed gevoel hebt, dan pak je dat mee naar de wedstrijd. Ik keek vroeger naar trainingsvideo’s van Gerd Müller of Michel Platini. Scoren werd een automatisme voor die mannen, en automatismen komen de efficiëntie voor doel alleen maar ten goede.”