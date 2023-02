Anderlecht doet slechte zaak tegen Ludogorets met 1-0 verlies

Paars-wit begon bijzonder slap aan de partij in de Huvepharma Arena in Razgrad. Igor Thiago werd eerst nog twee keer afgevlagd door de lijnrechter toen hij door de buitenspelval glipte, maar kende in de negende minuut meer succes toen hij een voorzet van aanvoerder Kiril Despodov tegen de touwen kopte. Op het halfuur stak Anderlecht de neus aan het venster via Yari Verschaeren, wiens knal naast strandde. In de blessuretijd van de eerste helft zag Anders Dreyer na een subtiele doorsteekpass van Michael Murillo de gelijkmaker uiteenspatten op de paal.

Na de pauze slaagden de Brusselaars er ondanks duidelijk veldoverwicht niet in om een gelijkspel uit de brand te slepen. Bart Verbruggen hield Despodov randje buitenspel met een puike redding van een tweede treffer met nog een kwartwedstrijd te gaan. Aan de overzijde geraakte wisselspeler Benito Raman in de slotminuten niet voorbij zijn voormalige ploegmaat Sergio Padt.

Volgende week donderdag staat om 18.45 uur de return op het programma in het Lotto Park.