Anderlecht-coryfeeën wijzen de weg uit de malaise: ‘We hebben klootzakskes op het middenveld nodig’

Het voetbalseizoen is meer dan halfweg, en Anderlecht bengelt vlak boven de degradatiezone. Zowel sportief als financieel zit paars-wit vast in een neerwaartse spiraal. Deze drie coryfeeën zoeken de weg naar boven. ‘Ja, de supporters mogen meer eergevoel eisen van de spelers.’

Olivier Deschacht. Beeld Wannes Nimmegeers

Olivier Deschacht: ‘De ploeg heeft de supporters nu harder dan ooit nodig’

“Ik vind niet dat Anderlecht naar beneden moet kijken”, steekt Olivier Deschacht (41) meteen van wal. De recordspeler - met 602 wedstrijden voor paars-wit - ziet een gunstige kalender in het vooruitzicht. “Met wedstrijden tegen Seraing en Oostende hebben ze zelf de volle controle. De club moet nog steeds op play-off 2 mikken.

“Er waait een nieuwe wind, met CEO Fredberg en trainer Riemer, en dat verdient een positieve benadering. De spelers die niet mee willen in dat verhaal, mogen wat mij betreft naar de C-kern verdwijnen. En hopelijk komen er nog twee versterkingen, die direct inzetbaar zijn. Liefst een koppel klootzakskes die het middenveld opeisen, en de jonge gasten af en toe op hun plaats kunnen zetten.”

Deschacht wijst naar de 0-1 tegen Zulte-Waregem. Het risicovolle inspelen van keeper Verbruggen, en het lakse balverlies van Debast. “In de jeugd focussen ze op het voetballend aspect, maar dat moet je wel koppelen aan een gebetenheid om te winnen. Die mis ik te vaak in deze ploeg.” Dat de jeugdopleiding anders moet, is voor hem duidelijk, al deed de initiële beslissing om opleidingshoofd Jean Kindermans af te serveren wel pijn. “Een cultuuromslag betekent niet dat je een club helemaal moet veranderen.”

Wouter Vandenhaute, intussen uitvoerend voorzitter, was de voorbije weken kop van Jut bij de supporters. “Maar met een lang gezicht los je niks op. De basis van dit project is vijf jaar geleden verkeerd gelegd, dat klopt. Maar ik ken Wouter, hij droomt ervan om de club naar succes te leiden en werkt daar dag en nacht aan. Dat moeten de supporters ook beseffen, de ploeg heeft hen nu harder dan ooit nodig.”

Ariël Jacobs. Beeld Photo News

Ariël Jacobs: ‘Zoek stabiliteit, ook in de bestuurskamer’

“Er overheerst bij mij een gevoel van verbijstering. De voorbije weken had ik vaak het gevoel dat het absolute dieptepunt bereikt was, maar dan blijkt de ploeg toch weer wat lager te sukkelen”, vertelt Ariël Jacobs (69), die als coach tussen 2007 en 2012 heel wat successen kende met Anderlecht. “Verliezen stond toen niet in het woordenboek van de supporters, maar ik merk dat deze crisis een vorm van onverschilligheid in de tribunes doet sluipen.”

Er is geen makkelijke weg uit het dal, zegt Jacobs. “Het is een dooddoener, maar Anderlecht heeft maar aan één iets nood: punten. De huidige kern mist vertrouwen, en de huidige transferperiode in de winter is altijd de moeilijkste. Spelers met de juiste vormcurve en kwaliteiten zitten vaak goed bij hun ploeg, die lok je enkel weg met veel centen. Ik denk niet dat er ergens nog een spaarboekje openstaat bij Anderlecht.”

De nieuwe coach, Brian Riemer, was ooit assistent onder Jacobs bij FC Kopenhagen. “Het nieuws verraste me een beetje”, zegt Jacobs. “Hij heeft weinig ervaring als hoofdcoach, en dat vind ik toch cruciaal in deze tumultueuze tijden. Er is onrust in de kleedkamer, dat voel je, en dan raak je er als coach niet alleen met nobele, tactische intenties. Kijk maar naar zijn debuutwedstrijd tegen Genk. Ze begonnen sterk, maar lang heeft dat liedje niet geduurd. Spelers zijn te veel met zichzelf bezig, niet met de ploeg.”

Nog maar eens veranderen, heeft weinig zin. “Wat de club nu nodig heeft is stabiliteit, ook in de bestuurslaag. Alleen zo kan je een klimaat creëren dat topprestaties toelaat.” En de supporters? “Het is geen plezante boodschap, maar ik denk dat ze zich moeten verzoenen met de penibele financiële situatie. Al mogen ze van de spelers wél wat meer eergevoel eisen.”

Filip De Wilde. Beeld NICO VEREECKEN/PHOTONEWS

Filip De Wilde: ‘Vergeet champagnevoetbal, denk aan de punten’

“De voorbije jaren was het al niet bijzonder, maar dit jaar bereikt de negatieve spiraal echt een dieptepunt. In het licht van de clubgeschiedenis doet het veel pijn om naar de huidige rangschikking te kijken”, vertelt Filip De Wilde (58), die in twee periodes bijna 400 wedstrijden verzamelde voor RSCA. “Ik heb het gevoel dat niemand, ook binnen de club niet, weet waar de klepel hangt.”

Neen, toen hij afscheid nam, had hij nooit verwacht om de woorden ‘Anderlecht’ en ‘degradatietopper’ in één zin te horen. Maar dit weekend is het wel van dat, uit tegen Seraing. “Ik heb ooit ook meegemaakt dat we na vijf speeldagen laatste stonden, maar uiteindelijk hebben we dat seizoen nog afgesloten in de top drie.” Niet dankzij champagnevoetbal, zegt hij. Dat is iets voor de bühne. “Op zulke momenten tellen zaken als DNA niet, enkel de drie punten. Het maakt nu even niet uit hoe je die behaalt.”

“Je hebt natuurlijk geen zicht op de interne keuken, maar Anderlecht heeft nood aan rechtlijnigheid. Je kan niet kiezen om spelers een zwaar contract te geven, om ze daarna aan de kant te laten op de momenten dat je ze broodnodig hebt. Dat is de voorbije jaren te vaak gebeurd.”

“Anderlecht blijft Anderlecht”, zegt De Wilde. “Maar het voetballandschap is veranderd, mede door kapitaalkrachtige, buitenlandse investeerders. Die hebben ervoor gezorgd dat de club op de Belgische transfermarkt niet meer heer en meester is. Op dat vlak moet er realiteitszin zijn, en moet je misschien ook anders te werk gaan. Helaas is dat een beetje eigen aan clubs met een grote historie: bij kritiek sluiten ze de rangen, terwijl ze net de ogen moeten openen.”