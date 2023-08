Anderlecht-coach Riemer blijft roteren op het middenveld: puzzel bijna gelegd

Het zijn niet alleen Belgen die met een baksteen in de maag geboren worden. De Denen hebben er ook een handje van weg, zeker die bij Anderlecht. Fredberg levert de bouwstenen, Riemer gaat ermee aan de slag. Maar het vraagt tijd en het is sowieso een proces van lange adem, al dan niet gepaard gaand met de nodige frustraties.

Voor Riemer is een stevig middenveld de basis om een solide ploeg te bouwen. Sinds het begin van het seizoen is hij op zoek naar de juiste afmetingen voor zijn driehoek. We zijn vier speeldagen ver en Riemer gebruikte al negen spelers voor drie posities én met Thomas Delaney wordt eerstdaags nummer tien aan de kern toegevoegd.

Tegen Union begon Anderlecht met Diawara, Arnstad en Ashimeru. De openingswedstrijd in het Dudenpark werd een sof, met een middenveld dat geen poot aan de grond kreeg.

In de wedstrijden die daarop volgden tegen Antwerp en STVV koos Riemer voor Diawara, Leoni en Stroeykens. Om finaal tegen Westerlo nog eens voor een andere invulling te kiezen. Met Mats Rits - door Riemer meteen tot missing link gedoopt - aan de zijde van Leoni en Diawara.

De manier waarop Anderlecht het middenveld domineerde verschilt dag en nacht van de onbeholpenheid die de paars-witte driehoek uitstraalde tegen Union. Rits en Leoni die zeer comfortabel zijn aan de bal, Diawara als buffer en aanjager voor de defensie. In zijn zoektocht naar het ideale middenveld zijn Rits en Leoni op dit moment certitudes voor Riemer. Met Lonwijk en Flips heeft Riemer ook jongens achter de hand die zowel op de flanken als centraal een meerwaarde kunnen zijn.

De komst van Delaney zou vooral gevolgen kunnen hebben voor Amadou Diawara. De 26-jarige Guineeër kwam vorige zomer van AS Roma en was voordien ook actief bij Napoli, maar kon die adelbrieven niet vertalen naar prestaties op het veld. Bovendien weegt Diawara zwaar op het loonbudget in Neerpede. Eens de deal met Delaney helemaal rond is, zal Anderlecht zich niet verzetten tegen een vertrek van Diawara, als er zich voor alle partijen een interessante opportuniteit aandient.

Met Mario Stroeykens wordt nog steeds onderhandeld over een verlenging van zijn aflopende contract. Ook voor Marco Kana en Kristian Arnstad is het uitkijken naar een oplossing. Kana zou kunnen verhuurd worden, Westerlo blijft nadrukkelijk in beeld, om het 21-jarige jeugdproduct op die manier aan speelminuten te helpen.

Van een definitief vertrek van Kana is op dit moment geen sprake. Voor Kristian Arnstad lijken de kaarten anders te liggen. De evolutie van de 19-jarige Noor stagneert en hij mag uitkijken naar een andere club. Zoniet dreigt een overbevolking op het paars-witte middenveld. Want met Majeed Ashiermu en Yari Verschaeren heeft Anderlecht ook nog twee middenvelders op de loonlijst die voorlopig nog even in de lappenmand liggen.