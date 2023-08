Anderlecht blijft bedrijvig: huurdeal Delaney bijna rond, paars-wit vangt tot 5 miljoen voor Delcroix en zoekt vervanger

Anderlecht won met 2-1 van Westerlo en haalde zo 9 op 9 na de uitschuiver tegen Union op de openingsspeeldag. Toch is de transferhonger van sportieve baas Jesper Fredberg nog niet gestild. De recordkampioen staat namelijk op het punt om nog een nieuwkomer aan te trekken, de 31-jarige Deense middenvelder Thomas Delaney komt op huurbasis over van Sevilla FC. De beslissing valt normaal gezien maandag, de gesprekken gaan alvast de goede kant uit.

Delaney zou voor één seizoen gehuurd worden van Sevilla, met een aankoopoptie. Als Anderlecht die optie op het einde van dit seizoen licht, dan kan Delaney nog een contract voor twee extra seizoenen ondertekenen in het Lotto Park. Opvallend: als de deal van Delaney wordt afgerond, dan is de Deen al de tiende transfer van Anderlecht deze zomer. Eerder haalde Anderlecht met Ludwig Augustinsson ook al een nieuwe linksachter op bij Sevilla.

Delaney moet samen met Mats Rits voor de nodige ervaring en stabiliteit zorgen op het paars-witte middenveld. Na zeven seizoenen bij FC Kopenhagen kwam hij uit voor Werder Bremen en Borussia Dortmund. De laatste twee seizoenen speelde Delaney voor Sevilla FC, dat hem vorig jaar wel verhuurde aan Hoffenheim. Ondertussen sprokkelde hij 72 interlands bij elkaar voor de Deense nationale ploeg. Hij heeft bij Sevilla nog een contract tot 2025 en de Spanjaarden plakten een transferbedrag van 3 miljoen euro op zijn hoofd.

Thomas Delaney Beeld ANP / EPA

Bijtekenen of vertrekken

De komst van Delaney betekent ook dat Anderlecht de komende weken oplossingen zal moeten vinden voor een paar jongens. Marco Kana viel in tegen Westerlo, maar heeft geen uitzicht op een basisplaats. Jonas De Roeck wil Kana er alvast graag bij, een uitleenbeurt aan Westerlo ligt weer op tafel. Ook voor Kristian Arnstad moet een oplossing worden gevonden, de jonge Noor behoorde tegen Westerlo niet eens tot de wedstrijdkern.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er met Amadou Diawara moet gebeuren. De Guineeër, die een stevige hap uit het loonbudget neemt, stuurde in het begin van het seizoen aan op een vertrek. Intussen zou hij een verlengd verblijf zien zitten. Majeed Ashimeru ligt nog even in de lappenmand, maar zou wel aan boord blijven. Mario Stroeykens zit dan weer in zijn laatste contractjaar, ook in dat dossier moet Fredberg nog iets uit de hoed toveren: bijtekenen of vertrekken.

Wie zeker vertrekt bij Anderlecht is Hannes Delcroix. De 24-jarige centrale verdediger werd de afgelopen weken het hof gemaakt door Vincent Kompany en is op weg naar Burnley. Anderlecht zou tot vijf miljoen euro kunnen vangen voor de eenmalige Rode Duivel, waarvan twee miljoen in bonussen. Als Delcroix vertrekt, zou er nog een vervanger worden gezocht.