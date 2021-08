Anderlecht-aanwinst Kouamé komt nog niet in actie tegen Vitesse

Vincent Kompany heeft eindelijk wat hij nooit eerder heeft gehad: concurrentie en wisselmogelijkheden voorin. Moest hij vorig seizoen bidden dat er Lukas Nmecha niks overkwam, dan heeft Kompany nu drie volwaardige spitsen ter beschikking: Benito Raman, Joshua Zirkzee en sinds dit weekend ook Christian Kouamé (23). Anderlecht huurt de Ivoriaan zonder aankoopoptie van Fiorentina. “Christian koppelt power aan snelheid”, aldus sportief manager Peter Verbeke. “Zijn komst moet ons in staat stellen het scorend vermogen op te krikken.”

In de Serie A scoorde de viervoudige international wel nooit meer dan vijf keer per seizoen.

Het zal nog wel minstens één week duren voor een nochtans fitte Kouamé zich kan tonen in een paars-wit shirt. Behoudens een achterpoortje in het UEFA-reglement – daar houdt men in het Lotto Park geen rekening mee – is Kouamé donderdag niet speelgerechtigd voor de terugwedstrijd van de laatste voorronde van de Conference League tegen Vitesse. Mocht RSCA de groepsfase bereiken, dan zal Kouamé wel op de lijst terechtkomen.

De zoektocht naar een extra negen ging moeizaam voor Anderlecht. Het profiel dat Kompany wilde, was moeilijk te vinden en bijzonder duur. Voor Nmecha wilde Anderlecht een inspanning leveren, omdat men wist dat de Duitser sowieso een voltreffer zou zijn, maar het was gezien de financiële context niet te verantwoorden om 7 à 8 miljoen euro te betalen voor een andere aanvaller.

En dus verkoos Anderlecht om meerwaardespelers te lenen, goed beseffende dat het straks opnieuw moet beginnen, maar de sportieve cel heeft nu twaalf maanden om een nieuwe spits te vinden.