Ancelotti kondigt speelminuten aan voor Hazard

Gisterochtend 10 uur. Het Twitter-account van Miguel Angel Díaz van het Spaanse radiostation Cadena Cope: “Eden Hazard heeft last aan de kuit.” Sinds maandag vindt zowat de hele Madrileense pers het niet pluis dat Hazard pas twaalf dagen na zijn griepaanval opnieuw kan hervatten met de volledige groepstrainingen. Rodrygo, bijvoorbeeld, bleef zondag in bed met griep, maar hij trainde drie dagen later alweer mee.

Gisteren 13 uur. Carlo Ancelotti op zijn persconferentie: “Hazard zit in de selectie voor de wedstrijd tegen Bilbao en hij zal minuten krijgen. Wees gerust, er is niks aan de hand."

De waarheid ligt in het midden. Hazard is na de interland tegen Estland (13 november) wel degelijk met een overbelasting aan de kuit teruggekeerd naar Madrid. Van een echte ‘blessure’ was geen sprake, het was meer ‘hinder’.

Op vrijdag 19 november kreeg Hazard vervolgens een stevige griep. Eenmaal genezen besliste de medische staf om Hazard niet meteen te laten trainen met de groep. Omdat Ancelotti op elke persconferentie alleen maar over griep spreekt gaan de alarmbellen evenwel af bij de plaatselijke pers, en dus ook in België. Maar momenteel zouden én de griepaanval én de spierproblemen achter de rug liggen.