Analisten Jan Mulder en Marc Degryse over de Rode Duivels: ‘Verander meteen na het WK van coach’

Na het vierluik in de Nations League twijfelen voetbalanalisten Jan Mulder (77) en Marc Degryse (56) toch wat aan de Rode Duivels. ‘Tegen een goede tegenstander zoals Nederland zijn we heel kwetsbaar gebleken.’

De Belgische bond wil na het WK in Qatar nog minstens een halfjaar door met Roberto Martínez. Is dat een verstandige keuze?

Mulder: “Is dat niet een beetje voorbarig, heren van de bond? Moeten we niet eerst even dat WK in Qatar afwachten?”

Degryse: “Ik vind dat een hele vreemde situatie. Martínez is bondscoach én technisch directeur, wie wil dan graag verder? Is dat CEO Peter Bossaert die dat wil? Neen, zes jaar is een mooie periode geweest voor Martínez. Het WK in Qatar zal bepalen of hij al dan niet een mooie exit krijgt.”

Dus begin 2023 hebben de Rode Duivels een nieuwe bondscoach?

Mulder: “Het is afgelopen met de leerschool van professor Martínez. Maar hij verdient wel lof, want ik heb me nooit echt aan hem gestoord. Hij was soms iets te positief als het wat kritischer mocht zijn. Ach, dat is eigen aan trainers. Die zien vaak de positieve puntjes, terwijl ik er ook zit om de negatieve kanten te benoemen.”

Degryse: “Na dat WK beginnen we meteen aan de kwalificatiecampagne voor het EK 2024 in Duitsland. Stel dat je hem nog zes maanden geeft tot de zomer, dan heb je toch weer drie of vier kwalificatiematchen gespeeld. Neen, dat is geen goed plan. Verander! Meteen na het WK, bedankt Roberto. Een nieuwe technisch directeur én een nieuwe trainer.”

Gooi eens een paar namen van kandidaat bondscoaches op tafel. Aan wie denken jullie?

Mulder: “Moet het een Belg zijn?”

Degryse: “Dat vind ik wel. De Belgische voetbalbond pakt graag uit met de kwaliteit van zijn trainersopleidingen. Wel, dan moeten ze die richting uitgaan. De Rode Duivels van nu opleiden tot coaches. Kompany is de eerste, Vermaelen zal volgen. Maar zij zijn te jong en onervaren om bondscoach te worden. Van Preud’homme en Vanhaezebrouck heb ik altijd gedacht dat het goede bondscoaches kunnen zijn. Clement is daar nu bijgekomen. Dat zijn drie Belgische coaches van wie ik denk dat ze het evengoed gedaan zouden hebben als Martínez.”

Mulder: “Marc, zou jij als belangrijke analist ook mijn noodoplossing overwegen?”

Degryse: “Laat maar horen.”

Mulder: “Roberto Martínez wordt technisch directeur en Thomas Vermaelen wordt bondscoach.”

Degryse: “Ik vind dat geen goed idee. Dan zul je toch altijd het gevoel hebben dat Martínez de boel leidt.”

Mulder: “Dat denk ik toch dat jij Vermaelen onderschat. Keurige, nette jongen, maar wel een persoonlijkheid hoor.”

Degryse: “Je kunt geen bondscoach worden zonder enige vorm van ervaring als trainer, echt niet. Ook niet met Martínez boven hem als technisch directeur. Dan krijg je toch het gevoel dat hij de schoonmoeder is die alles in de gaten wil houden.”

Marc Degryse en Jan Mulder aan het ontbijt: "Martínez technisch directeur en Vermaelen bondscoach. Geen goed idee.” Beeld Gregory Van Gansen / Photo News

Wat vonden jullie van dat akkefietje met Louis van Gaal over hoe Noa Lang nog eerder de Gouden Bal zou winnen dan Kevin De Bruyne.

Mulder: “Dat was zo’n duidelijke grap. Wat Van Gaal deed was een groot eerbetoon brengen aan De Bruyne, vreemd dat Martínez dat niet begreep. Dat had iemand van de staf hem toch duidelijk moeten maken.”

Degryse: “Martínez vond het erger dat Van Gaal zei dat de Rode Duivels niet zoveel druk zetten, dat heeft hem gepikeerd. En dat Oranje de Duivels zo heel veel pijn kon doen. Dat is niet lekker voor een coach. Dat Van Gaal vooraf exact weet hoe hij jouw ploeg gaat pijn doen. Komt daarbij dat Van Gaal de gave heeft om dat open en bloot te verkondigen op een persconferentie.”

Meneer Degryse, u zei na Wales dat Martínez en zijn spelers niet meer op dezelfde lijn zaten. Wat bedoelde u daar precies mee?

Degryse: “Casteels, Tielemans, De Bruyne, allemaal zeiden ze na de wedstrijd dat het globaal gewoon te weinig was. Dat ze na de voorsprong waren gestopt met voetballen. Maar Martínez leek wél tevreden over de manier waarop ze het na die 0-1 hebben aangepakt. Hij zei dat we goed verdedigden, terwijl iedereen toch voelde dat Wales gewoon in de wedstrijd kwam. Net zoals iedereen dinsdag tegen Polen voelde dat we de wedstrijd uit handen gaven. De spelers durven dat te benoemen, maar de bondscoach niet. Ik vind dat opmerkelijk.”

Mulder: “Wij zijn liefhebbers, kijkers, analisten, Martínez is trainer en heeft een totaal andere waardering voor alles. Hij ziet zulke wedstrijden niet helemaal objectief.”

Degryse: “We zijn deze twee weken een paar keer met de neus op de feiten gedrukt, dat stemt mij niet hoopvol voor Qatar. Tegen een goede tegenstander zoals Nederland zijn we heel kwetsbaar gebleken.”

Mulder: “Ik heb die wedstrijd twee keer gezien en voor rust was dat niet het geval, echt niet. Het verlies van Lukaku heeft Martínez niet geholpen in die wedstrijd.”

Degryse: “Ook in Wales en in Polen hadden we het lastig om een voorsprong te verdedigen. In Ierland in maart was het van hetzelfde, twee keer op voorsprong en toch 2-2. Of in Wales voor de WK-kwalificatie, ook van 0-1 naar 1-1. We geven steeds zelf de match uit handen.”

Er was kritiek op de communicatie van de bondscoach, was die terecht?

Mulder: “Ik heb me nooit aan hem geërgerd zoals ik dat wel heb met Klopp, Guardiola of Conte. Al dat rare gespring en gedoe.”

Degryse: “Maar hij heeft wel vreemde kronkels gemaakt. Dat begon al met Nainggolan en zijn uitleg waarom hij niet mee mocht naar het WK in Rusland. Dan was er dat gevalletje in San Marino waar hij zei dat hij met zijn sterkste elftal zou spelen, om dan plots Januzaj, Origi en Batshuayi op te stellen. Zolang het goed gaat kom je daarmee weg.”

Mulder: “Afgezien daarvan, zes jaar is veel voor een voetbaltrainer aan de top.”

Degryse: “Bij een land valt dat nog wel mee, vind ik. In clubverband had Martínez niet zo veel krediet gekregen.”