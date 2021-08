Amerikanen wentelen falen af op de eeuwige vijand uit Rusland

The heat is on. De haat en de afgunst ook, nu de Verenigde Staten hun eigen falen, onder meer in het zwembad, op de Russen willen afwentelen. De Koude Sportoorlog, heel even van weggeweest, is terug.

Dag negen is achter de rug op de Spelen van de 32ste Olympiade, nog zeven te gaan. 180 gouden medailles zijn verdeeld, nog 159 te verdienen in de laatste zeven dagen. De medaillestand ziet er zo uit: de VS (59), China (50) en Japan (31). Als het om goud gaat, neemt China de kop met 23 tegen 20.

Die tussenstand maakt de VS zenuwachtig. De vrees dat het minder zou worden, geuit door enkele analisten, lijkt waarheid te worden. Zo komen ze nooit aan de beoogde 120 medailles. Zowel op het sportveld als in de coulissen zijn de eerste beschuldigingen geuit. Het is allemaal de schuld van de Russen.

Ryan Murphy, 26, won namens de Verenigde Staten drie keer goud in Rio, twee keer op de rugslag en dan nog eens in de 4x100m wisselslag. De voorbije week werd hij op dinsdag geklopt door de Russen Jevgeni Rylov en Kliment Kolesnikov. Op vrijdag op de dubbele afstand bleef Rylov hem opnieuw voor. Niet dat de Russen wereldtijden zwommen, Murphy bleef zelf 34 honderdsten boven zijn eigen wereldrecord.

Murphy kreeg vrijdag in de mixed zone de vraag of hij dacht dat het er eerlijk aan toe was gegaan. “Dat denk ik niet”, zei hij. “Als ik weet wat bepaalde landen op hun kerfstok hebben.” Toen hij een half uur later naast de Rus zat, klonk het al dat hij niemand beschuldigde. “Mooi”, zei de Rus. “Ik voel mij niet aangesproken, ik ben pro cleane sport.”

Tien atleten toegelaten

De Russen zijn gestraft, maar slechts een klein beetje. Dat is het gevolg van de veroordeling van het Arbitragetribunaal voor de Sport (TAS), die niet zover ging als de aanklagers vroegen. Het zijn de tweede opeenvolgende zomerspelen dat Rusland niet als Rusland deelneemt en dat is het meest merkbaar in de atletiek. In Rio bijvoorbeeld mochten geen Russen deelnemen aan de atletiek, op de in Florida wonende verspringster Darja Klisjina na.

Voor Tokio heeft de IAAF tien Russen toegelaten van wie het weet dat die clean zijn. Daarbij hoogspringster Mariya Lasitskene en polshoogspringster Anzjelika Sidorova, allebei regerend wereldkampioen. Op de 110 meter horden Sergej Sjoebenkov, wereldkampioen in 2015, en opnieuw Klisjina. World Athletics (WA), de internationale atletiekbond, is daarmee strenger dan het Internationaal Olympisch Comité.

Rusland is voor WA geschorst sinds 2015 toen een wijdverspreid dopingprogramma en de omkoping van de toenmalige internationale voorzitter Lamine Diack aan het licht kwam. In 2019 raakte ook bekend dat officials mee hadden geholpen om gemiste dopingcontroles te verdonkeremanen, waarop vijf officials en de voorzitter van de Russische bond werden geroyeerd.

Een internationale bond kan quota opleggen als landen te veel dopinggevallen tellen. Dat quotum van tien staat los van de andere beperkingen voor de hele Russische delegatie. Rusland is hier op de Spelen onder het acroniem ROC – Russian Olympic Committee – omdat het Arbitragetribunaal voor de Sport (TAS) vorig jaar onlosmakelijk had vastgesteld dat de data die het antidopinglab van Moskou, na veel gezeur en uitstel, aan het Wereld Antidopingagentschap had overgemaakt, onvolledig en vervalst waren.

Naast de naam, zijn ook de Russische vlag en de (erg mooie) hymne niet welkom, maar veel verschil maakt dat niet uit. De medailleceremonies zijn toch een dooie boel zonder publiek en het eerste pianoconcerto van Tsjaikosvki klinkt nog altijd mooier dan de meeste andere volksliederen. Toevallig is het neutraal uniform van ROC ook in rood-wit-blauw en staat achterop in het groot Russian Olympic Committee.

Rusland lijkt op deze Spelen op het elan door te gaan van Rio toen ze negentien keer goud wonnen op 57 medailles. Na negen dagen staan ze op elf gouden medailles op 38. Uit een eerste analyse kan men niet opmaken dat de Russen veel medailles van de Amerikanen zouden afnemen. Het zijn eerder de Amerikanen die falen.

Zo werd in het roeien de achtriem van de VS – drie keer na elkaar olympisch kampioen – helemaal van het podium afgeroeid door Canada, Nieuw-Zeeland en China. In nieuwe sporten zoals skateboarden waarin de Amerikanen dachten favoriet te zijn, ging Japan dan weer lopen met goud. Landen als Groot-Brittannië en Australië, dat gisteren al aan meer medailles zat dan in heel Rio 2016 en zeer sterk zwom, zitten de Amerikanen veel vaker dwars dan de Russen.

Ondertussen vermaken de Russen zich in eigen land geweldig met de successen van hun atleten. Het Russisch Olympisch Comité had deze lange tweet. “Hoe nerveus sommige collega’s toch worden van onze overwinningen. Ja, we zijn hier bij de Olympische Spelen. Helemaal terecht, of men dat nu wil of niet. Men moet vooral kunnen verliezen en dat is niet iedereen gegeven. Het oude draaiorgel speelt weer het lied over de Russische doping en iedereen draait lustig mee. Het is Engelstalige propaganda gedrenkt in verbaal zweet in de hitte van Tokio.”

Maria Zacharova, de populaire woordvoerdster van Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken, ging nog een stap verder. Op haar Instagram-account mzakharovamid verscheen vorig weekend een filmpje waarbij ze de buitenlandse pers, uitgebeeld door een plastic pop, tot moes slaat. Aan het eind verschijnt de tagline #wewillROCyou.