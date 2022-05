Amerikaanse Gauff gunt Mertens amper vier spelletjes

Elise Mertens was eerlijk na haar nederlaag (4-6 en 0-6) in de achtste finale tegen Cori Gauff. “Ik heb gezocht naar oplossingen maar er geen gevonden.” De achttienjarige Amerikaanse bleef kalm toen Mertens in de eerste set twee keer een break voorsprong nam en plantte na die eerste set meteen de dolk nog wat dieper in de wonde in het begin van het tweede bedrijf.

“Zij was een muur”, moest onze landgenote toegeven. “Ze liet niets liggen, maakte amper foutjes. Ik ben naar het net gegaan, zonder veel succes, en kreeg evenmin voordeel uit mijn eerste service. Ik vond de baan ook traag (het was koud en kil in Parijs, FDW) en met deze nieuwe ballen kun je moeilijk iemand wegslaan.”

Gauff staat voor het tweede jaar op rij in de kwartfinales van Roland Garros. “Haar tennis is gemaakt om hier te scoren”, wist Mertens. “Ze is groot, atletisch, haalt veel ballen terug en slaat die vaak erg diep.”

Mertens keek uiteindelijk niet ontevreden terug op haar Parijse passage in het enkelspel. “Vierde ronde is niet slecht”, zei ze. “Twee weken geleden kon ik niet eens bewegen (vanwege een dijblessure, FDW) dus ik mag wel content zijn. Mijn niveau was zeker niet slecht, maar dit keer gewoon niet goed genoeg.”

Alles op de titel in het dubbelspel dan maar, de enige van de grandslamtoernooien die nog niet op haar palmares staat. Daarna wordt het vizier op het gras (in Rosmalen) gericht. Vandaag speelt ze met Veronika Koedermetova alvast de derde ronde tegen het duo Xu-Yang.

Cori Gauff. Beeld ANP / EPA

Goffin naar dokter

David Goffin kreeg niet het afscheid waarop hij had gehoopt. Niet alleen bleek Hubert Hurkacz zaterdag in de derde ronde reusachtig goed te tennissen, een heupblessure (opgelopen in zijn partij tegen Frances Tiafoe in ronde twee) maakte het helemaal hopeloos. Met 5-7, 2-6 en 1-6 moest hij mankend naar huis.

“Al twee dagen heb ik last aan de linkerheup”, zuchtte Goffin. “Bij een beweging aan het eind van de eerste set schoot er opnieuw iets in. Ik wist meteen dat het niet goed zat. Triest, maar het is niet anders.” Weer een doktersbezoek dus voor onze landgenoot, die vandaag in Rosmalen wordt verwacht voor de start van het grasseizoen.

“Het is ontgoochelend, maar ik moet het positieve onthouden”, zei Goffin, die in de ranking richting top veertig opschuift. “Op gravel heb ik veel wedstrijden met uitstekend tennis gespeeld. Ik hoop dat ik snel kan hervatten op gras. Ik sta immers waar ik wil staan, op mijn lichaam na dan.”