Ambitieuze Loena Hendrickx klaar voor nieuw schaatsseizoen: ‘Dat goud zit in mijn hoofd’

2022 is het jaar dat Loena Hendrickx zich recht de spotlights in schaatste. Te beginnen op het EK in Estland, waar ze net naast het brons greep. Het podium was helemaal Russisch getint, met de 15-jarige Kamila Valieva als briljant kampioene. Een maand later, tijdens de Winterspelen in Peking, werd het kindsterretje publiekelijk aan de schandpaal genageld toen uitlekte dat Valieva in december positief had getest. Door haar jonge leeftijd kreeg de Russin geen onmiddellijke sanctie maar intussen blijft het wachten op een uitspraak.

Als Valieva wordt geschorst, schuift Hendrickx één rang op en heeft ze recht op EK-brons. Hendrickx zucht: “Ik kan me er wel druk in maken maar wat haalt dat uit? Stel dat ik het brons toch nog toegewezen krijg: de huldiging op het podium is me dan wel afgenomen.”

Beeld AFP

Op het WK in Montpellier in maart schittert Hendrickx op het ijs en wordt ze beloond met zilver - geen enkele Belg deed het haar voor.

“En toch heb ik na dat WK diep gezeten,” verrast Hendrickx. “Ik herkende mezelf niet meer door alle aandacht. Iedereen was trots op me. Ik werd plots behandeld alsof ik een BV was. Dat wilde ik totaal niet.”

Beeld Christian Linsenmaier

Bij haar entree op het circuit, in de schaduw van haar broer en huidige trainer Jorik, was Loena Hendrickx nog bedeesder. “Ik ben daarin wel gegroeid. Vroeger keek ik niemand aan. Sport heeft me wel geholpen om een beetje socialer te zijn. Dat is nodig. Ik weet ook wel dat je haar op je tanden moet hebben om het te maken in het leven.”

Gelukkig, zo vervolgt Hendrickx, ging de belangstelling na enkele weken weer liggen. Na een maandje vakantie en een week ziek in bed door corona, hervatte ze de trainingen. Met als voornaamste doel dit jaar: het EK begin januari, in het Finse Espoo. Zonder de Russische meisjes is Hendrickx topkandidate voor het goud. Ze knikt: “Het is raar om zeggen maar dat goud steekt ook in mijn hoofd. Het zal niet makkelijk zijn maar zeker niet onmogelijk. Maar ik wil mezelf geen druk opleggen. Ik ga mijn best doen, meer kan ik niet beloven. Ja, ik wil nog medailles winnen, mezelf nog meer op de kaart zetten en bewijzen dat mijn prestaties het voorbije jaar geen toeval waren, maar ik wil vooral genieten van wat er allemaal op mijn pad komt. Ik ben heel trots op wat ik al heb bereikt. Ondanks alle blessures gaf ik nooit op. Ik bleef ervoor gaan, wat bewijst hoe groot mijn liefde voor de sport is.”

Donderdag, tijdens de Nebenhorn Trophy in het Duitse Oberstdorf, opent Hendrickx het nieuwe seizoen. Met twee nieuwe küren. “Ik koos twee keer voor muziek die toch wat uit mijn comfortzone ligt. In de lange kür ga ik voor klassiek, eerder zacht en traag, terwijl de korte meer latin-achtig is. Moderner, meer hedendaags. Benieuwd of ik dat goed kan overbrengen.”

Beeld REUTERS

Beeld ANP / EPA

Beeld AP