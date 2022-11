Amadou Onana gaat naar het WK in Qatar: ‘Ik probeer elke dag om een betere versie van mezelf te worden’

Voetbal en muziek: de twee passies van Rode Duivel Amadou Onana. Met de liefde voor zijn familie als rode draad. ‘Zij hebben me gepusht om door te bijten op de momenten dat ik het moeilijk had.’

Roberto Martínez donderdagmiddag: “Amadou Onana.” De middenvelder maakt deel uit van de 26-koppige selectie die dinsdag naar Koeweit en Qatar vertrekt. “Hij heeft een uniek profiel. Iemand met zo’n fysieke présence en dynamiek is nodig. Hij is een leider op het veld.” Het WK mag door Onana met andere woorden afgevinkt worden van zijn bucketlist. Een paar jaar geleden nog een nobele onbekende voor de gewone voetballiefhebber, nu niet meer weg te denken in de kern van de Rode Duivels.

Toen de bondscoach jou voor het eerst opriep, was je een surprise du chef. Vind je het een normale evolutie dat je naar het WK gaat?

“Het is alleszins iets waar ik veel opofferingen voor gemaakt heb. Een werk van lange adem. Weet je: ik geloof enorm in mezelf. Dit is dus een mooie beloning voor mij.”

Heb je niet getwijfeld of je überhaupt naar Qatar zou gaan?

“Ik leg de lat zo hoog mogelijk, heb zelf ook hoge verwachtingen. De voorbije weken heb ik er alles aan gedaan om beter te worden bij Everton. Technisch, tactisch, duelkracht…”

Vier jaar geleden waren we een van de favorieten voor eindwinst. Nu eerder een outsider. Ga je daar mee akkoord?

“We hebben een zeer professionele groep die al heel lang op het allerhoogste niveau meedraait. Puur individueel is het moeilijk om een land te vinden dat beter is dan ons. We moeten naar Qatar gaan om zoveel mogelijk te winnen. Dan zien we wel waar we eindigen.”

Je bent geboren in Senegal en kwam pas op je twaalfde naar België. Hoe verliep die integratie destijds?

“Eigenlijk best goed. Het hielp daarbij natuurlijk dat ik Frans sprak en dat ik tijdens de zomervakanties al naar hier kwam. Ik heb nooit problemen gehad. Al was er natuurlijk wel een cultuurverschil.”

Herinner je je nog veel van die tijd in Senegal?

“Onze grote familie. En ik speelde na school op straat voetbal met mijn vrienden. Het was eigenlijk simpel. Mijn dagen zagen er meestal hetzelfde uit. School, voetbal, naar huis. In die volgorde. Allez, soms eens omgekeerd ook. Voetbal, school, naar huis. Daar stopte het trouwens niet. Ik heb veel vazen gebroken, hoor.”

Was het voor jou toen al duidelijk dat je profvoetballer zou worden?

“Ik heb het altijd geweten. Op mijn elfde zag ik dat er een mogelijkheid was om carrière te maken in het voetbal.”

Nochtans liep het in jouw beginjaren niet fantastisch. Bij Anderlecht geloofde men niet in jouw kwaliteiten. Had je daar begrip voor?

“Goh, ik vond dat ik wel de kwaliteiten had. Dat was duidelijk voor mij. Maar goed: als je dan nooit op Neerpede mag trainen, enkel op de Heizel bij de provinciale ploegen… Ik koos ervoor om naar een andere ploeg, White Star Brussels, te gaan, waar ze wel in mij geloofden.”

Heb je er in die periode bij Anderlecht nooit aan gedacht om te stoppen?

“Er waren momenten dat ik er genoeg van had. Gelukkig hebben mijn entourage en mijn familie mij gepusht om door te zetten. Maar de liefde voor de bal is altijd gebleven, hoor. Ik ben altijd van het spelletje blijven houden.”

Kan je eens schetsen hoe belangrijk jouw zus Mélissa was en is in jouw ontwikkeling?

“Zij heeft altijd in mij geloofd. Ze kwam naar mijn wedstrijden kijken. In de zon, de regen, de sneeuw… Zelfs al zat ik op de bank. Ze filmde al mijn matchen, hé. Haar doorzettingsvermogen en de manier waarop ze mij gesteund heeft… Ik zal dat nooit vergeten en ik moet haar daar heel erg voor bedanken.”

Beeld Photo News

Jouw wedstrijden moet ze alleszins niet meer filmen.

“Nee, ze kan alles volgen op WyScout of Sky Sports. Ach, we horen elkaar quasi elke dag. Maar dat gaat niet enkel over voetbal. Ook over marketing en management bijvoorbeeld. Eigenlijk voel ik van mijn hele familie dat ze trots op me zijn, mama zegt het dagelijks. Dat raakt me. Ik speel eigenlijk om hen gelukkig te zien.”

Kan je uitleggen waarom je voor Everton koos in de zomer en niet voor andere geïnteresseerde clubs?

“Er waren verschillende factoren. Ik was gecharmeerd door het totaalplaatje dat ze mij voorschotelden. Everton had een concreet plan. Ik praatte ook lang met coach Frank Lampard en ik had er meteen een goed gevoel bij. Hij is een trainer die me ligt, die veel met zijn spelers praat. Het is een voorrecht om van hem te leren. Kijk naar de carrière die hij bij elkaar gevoetbald heeft. Hij straalt zoveel uit. En wees gerust: hij kan nog steeds op een bal trappen, hoor. Tegen hem spelen, zou een goede test zijn voor iedereen.”

Met wie zou je jezelf als voetballer vergelijken?

“Met de Amadou Onana van gisteren. Ik probeer om elke dag een betere versie van mezelf te worden.”

We hadden het onlangs over jou op de redactie en zeiden: ‘Hij is een mix tussen Witsel en Fellaini’. Ben je het daarmee eens?

“Het is alleszins een groot compliment, bedankt daarvoor. Het zijn twee spelers met heel veel kwaliteiten, die jaren op een hoog niveau gespeeld hebben of nog steeds spelen. Ze presteren elke week opnieuw. Je kan hen misschien nog het beste vergelijken met een goede, oude wijn.”

Waar ligt jouw plafond?

“Hoe bedoel je?”

Je bent ambitieus. Maar is er een plafond waar jij niet zal geraken?

“The sky is not the limit.”

Tot slot: je speelt ook muziek.

“Muziek maakt deel uit van mijn dagelijkse leven. Het is mijn artistieke kant die ik in de kijker wil zetten. Alles wat ik doe, moet professioneel zijn. Dus het is iets waar ik helemaal voor ga.”

Wil je er later een carrière in uitbouwen?

“Er zijn wat ideeën in die richting. Ik wil graag mijn potentieel voor de volle honderd procent benutten. En laten zien aan de wereld.”

Met wie zou je graag een lied opnemen?

“Giveon (Amerikaan die samenwerkte met onder meer Drake, FDZ). Burna Boy (Nigeriaanse muzikant, FDZ).”