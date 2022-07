Alweer net niet voor Wout van Aert: Dylan Groenewegen is in massasprint sneller dan de gele trui

Een nieuwe massasprint leek het voorbestemde scenario voor de derde en laatste rit op Deense bodem. Met Wout van Aert, Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen en Danny van Poppel rijden er heel wat snelle mannen mee in deze Tour de France. Maar Fabio Jakobsen bewees gisteren dat hij misschien wel de snelste man van het pak is. Omdat van Aert vandaag in het geel startte, mocht de Nederlander de groene trui aantrekken. Kon hij de andere favorieten andermaal een hak zetten? Leider Wout van Aert wou na twee tweede plaatsen, het zegegebaar maken.

Net als gisteren trok Magnus Cort van EF Education meteen na de start ten aanval. Niemand had zin om te reageren en dus was de Deen - die de bolletjestrui draagt - vertrokken voor een lange solo. Het peloton panikeerde nooit. Toch is Cort allesbehalve een pannenkoek, want in 2018 won hij een rit in de Tour en in de Vuelta was hij al zes keer de beste van het pak. Hij kreeg een maximale voorgift van zeven minuten. Cort pakte onderweg drie extra puntjes voor de bergtrui en verstevigde zo zijn leidersplaats. Voorlopig heeft niemand anders punten kunnen sprokkelen in het klassement voor de bolletjestrui.

Cort Nielsen. Beeld AFP

De tussensprint zorgde voor wat animo. Wout van Aert was met voorsprong de snelste en pakte er zeventien extra punten in de strijd om groen. Na de tussensprint bedroeg de kloof met Jakobsen drie punten. Op 52 kilometer van de streep werd Magnus Cort gevat en wist iedereen dat een koninklijke massasprint onvermijdelijk was. Met nog tien kilometer voor de boeg, kregen we een massale valpartij te zien. Geen enkele favoriet was betrokken.

In de sprint klopte Groenewegen nipt Belgen Van Aert en Philipsen. Van Aert is zo voor de derde keer tweede deze Tour. Hij staat wel steviger in het groen, maar de ontgoocheling is toch groot. Ook Jasper Philipsen kwam nog erg dicht, maar ‘de Vlam van Ham’ moest van te ver komen. Hij reed misschien wel de snelste sprint van allemaal.