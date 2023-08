Alsof ze nooit is weggeweest: Simone Biles wint meteen bij comeback na twee jaar

Een jaar voor de Spelen van Parijs hintte haar eerste optreden in tijden naar een veelbelovende comeback. Bijna achteloos voltooide de Amerikaanse haar sprong met Joertsjenko-techniek, met een arabier voor de plank en een flikflak over het paard. Het is een van de oefeningen waaraan haar concurrenten zich niet eens wagen, maar die voor Biles routine lijken.

Biles imponeerde op al haar onderdelen, won met vijf punten afstand op de nummer twee en plaatste zich voor de Amerikaanse kampioenschappen van later deze maand. Gevraagd naar Parijs hield ze zich op de vlakte. “Ik wil omarmen wat hier vandaag is gebeurd”, sprak het turnicoon. “We bekijken het stap voor stap.”

Olympische revanche ligt niettemin in het verschiet. De Spelen van Tokio werden twee jaar geleden een nachtmerrie voor het gezicht van de Amerikaanse equipe. Biles had vijf keer goud willen halen, maar kwam door mentale problemen nauwelijks in actie. Bij haar eerste sprong tijdens de landenwedstrijd kreeg ze in volle vlucht een onbehaaglijk gevoel: ze was haar oriëntatie kwijt. “Over geen centimeter van mijn lichaam heb ik controle”, verklaarde ze later.

Psycholoog

Biles staakte de strijd namens de Amerikaanse ploeg, die haar alsnog aan een zilveren medaille hielp, en liet vervolgens verstek gaan op de vloer, sprong en brug met ongelijke ligger. “Ik wil mijn lichaam en welzijn niet in gevaar brengen”, sprak Biles. Tot haar eigen verbazing haalde ze nog wel brons op de balk.

Eigenlijk had ze nooit naar Tokio moeten afreizen, onthulde de vrouw uit Houston later in New York Magazine. De Amerikaanse turnwereld trilde nog na van de zaak omtrent teamarts Larry Nassar, die honderden jonge meisjes, onder wie Biles, seksueel misbruikte en momenteel een gevangenisstraf van 175 jaar uitzit. “Ik had lang voor Tokio moeten stoppen”, zei Biles, “toen Nassar overal in de media was. Het was te veel. Maar ik wilde me dit niet door hem laten afnemen.”

De comeback van Biles kwam eind juni uit de lucht vallen, toen ze op het deelnemersformulier van de US Classic verscheen. De afgelopen jaren nam de Amerikaanse de tijd voor haar herstel, reisde ze de wereld rond met vriendinnen en trouwde ze met American footballspeler Jonathan Owens. Tweemaal per week spreekt ze een paar uur met een psycholoog.

Antwerpen

Ook na de Spelen in Rio in 2016 nam Biles twee jaar pauze, maar ook toen pikte ze moeiteloos de draad op. Biles won overtuigend de meerkamp bij de Amerikaanse kampioenschappen en sprokkelde bij twee WK’s negen gouden medailles bij elkaar.

Dit keer leek ze bij haar terugkeer, met Tokio in het achterhoofd, voor een hogere, mentale horde te staan, maar alles wijst erop dat Biles opnieuw klaar is voor een volgende, en waarschijnlijk laatste, succesvolle periode in haar illustere carrière. Haar oogst van 32 medailles op WK’s en Olympische Spelen kan het komende jaar worden aangevuld. In het najaar wachten de wereldkampioenschappen in Antwerpen, daarna verschijnen de Spelen aan de horizon.

Vanuit de Amerikaanse turnbond kwam er door de situatie met Biles meer aandacht voor mentale begeleiding. Sinds vorig jaar worden sessies met psychologen voor turnsters vergoed. Collega’s zijn Biles dankbaar voor het bespreekbaar maken van mentale worstelingen in een sport waarin presteren het welzijn vaak overschaduwde.“In onze sport is het moeilijk om een stap terug te zetten en echt voor jezelf te kiezen”, zei Jade Carey, de turnster die Biles in Tokio in de Amerikaanse ploeg verving. “Zij liet zien dat het mogelijk is.”