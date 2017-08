Als ster zeven keer niets verdienen: voor meerkampers als Nafi Thiam is commercieel succes moeilijk

Is er iemand die er nog aan twijfelt dat de 22-jarige Nafissatou 'Nafi' Thiam de nieuwe rising star is van de vrouwelijke atletieksport? Sebastian Coe, voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF), liet er in een column alvast geen gras over groeien: "Youngsters als Wayde van Niekerk en Nafi Thiam zijn de natuurlijke opvolgers van Usain Bolt." En dat was nog voor haar wereldtitel.