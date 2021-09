Als PSG-coach Pochettino zijn sterspeler Messi wisselt, wordt dat meteen een incident

Het onbegrip in de ogen. Lionel Messi is niet de speler die je zomaar vervangt, maar Mauricio Pochettino durfde het wél aan. Een trainer zonder scrupules duwde zijn sterspeler zondag even uit zijn comfortzone. Beschouwingen bij een ‘misverstand’.

Veel woorden waren er maandagochtend niet nodig. Mauricio Pochettino is geen politieagent met een wetboek onder de arm. Geen trainer die met het vingertje zwaait of sancties uitschrijft. Hij praat zaken liever uit. “Straffen zijn weggelegd voor zij die denken dat ze de baas zijn”, zegt de Argentijnse trainer altijd. “Ik geloof in leiderschap. Twee verschillende zaken.”

Messi en zijn trainer gaven mekaar maandag een hand. Zoals dat altijd gaat. Het is een van de weinige regels waar Pochettino op staat: spelers en stafleden moeten elkaar elke ochtend de hand schudden en begroeten. Respect tonen voor mekaar. Zijn trainer, een gevoelsmens, kijkt zijn spelers doorgaans recht in de ogen. Het is zijn manier om erachter te komen hoe het met iemand gaat. Veel woorden heeft hij daar niet voor nodig.

Eén dag na het wisselincident tegen Lyon verscheen Messi niet op het trainingsveld. Hij lag op de behandelingstafel wegens pijn boven de knie. Het was die zone die aan de basis lag van het ‘misverstand’. Net voor zijn vervanging, zondag in minuut 76, ging Messi even tegen de grond. Vanaf de bank polste Pochettino hoe het met Messi ging. Een van zijn stafleden ook. Messi signaleerde dat hij oké was.

Zijn trainer was niet helemaal gerustgesteld. Hij besliste om zijn sterspeler meteen te vervangen. Uit voorzorg. Op het moment dat Messi het veld verliet, vroeg Pochettino hoe het met hem ging. Zijn speler toonde zijn onbegrip. Je las het ongenoegen in zijn ogen: Lionel Messi haal je niet zomaar naar de kant. De handshake was slap. Op de bank toonde hij zijn ‘gehavende’ knie aan landgenoot Leandro Paredes. Niks te zien.

In de entourage van de ster valt te horen dat Messi effectief niet blij was met zijn vervanging. Iets wat hem in zijn loopbaan zelden is overkomen. Op 804 wedstrijden bij Barcelona gebeurde dat slechts 71 keer. 49 keer daarvan voor het seizoen 2010-2011. De laatste vijf seizoenen werd hij slechts 8 keer vroegtijdig naar de kant gehaald. Hoofdzakelijk wanneer Barcelona al comfortabel voor stond of hij een blessure had opgelopen.

Pochettino staat bekend als een trainer die weinig risico’s neemt met (licht) geblesseerde spelers, maar ook als iemand die onpopulaire beslissingen durft te nemen. Daarvoor spiegelt hij zich aan Sir Alex Ferguson, de legendarische manager van Man United. Hij is onbevreesd. Pochettino: “Fergie zegt altijd: als trainer moet je knopen doorhakken waar je het emotioneel moeilijk mee hebt, die niemand begrijpt en die je niet uit kan leggen.” Zondag deed hij een poging: “Ik vroeg hem hoe het met hem ging. Hij antwoordde dat hij zich goed voelde. Ik zit op de bank om beslissingen te nemen.”

Vooral de Spaanse media pookten het incident op, maar daar ligt Pochettino niet wakker van. Hij is het ondertussen gewoon dat iedereen het altijd beter weet dan de trainer. Bij Tottenham lachte hij er vaak over met voorzitter Daniel Levy: “Het is simpel om een team te coachen. Zet de televisie op. Luister naar wat de analisten te vertellen hebben. Zet een poll op de website van een krant. Met al die informatie beslis je wie er speelt, wie er een nieuw contract krijgt, wie er verkocht moet worden...”

Bij de Spurs had hij destijds spelers met hun streken, maar geen haantjes zoals nu bij PSG. De strafste anekdote uit die periode moet zijn clash met Emmanuel Adebayor zijn geweest, woelwater met een verleden bij Arsenal, Real Madrid en Man City.

Pochettino in Brave New World: “Op een dag klopte hij aan. Met een handdoek om zijn middel. ‘Wel’, zei hij. ‘Waarom zei je mij gisteren niet dat ik niet in de kern zou zitten?’ Ik legde hem uit dat ik die beslissing pas neem na de laatste trainingssessie. Uit voorzorg. ‘Ja’, zei hij. ‘Maar je had me wel kunnen vertellen dat je niet zeker was. Nu heb ik mijn chauffeur huiswaarts gestuurd met de wagen. Wat moet ik doen? Een taxi bellen?’”

De trainer zag er de humor van in. Hij geeft spelers kansen, maar die zijn niet eindeloos. Pas als een lijn meerdere keren overschreden wordt, laat Pochettino dat voelen. Het draait om respect.

Messi heeft nog veel krediet.