Jasper Philipsen pakte woensdag zijn vierde ritzege van deze Ronde van Frankrijk. Hij deed dat zonder van Mathieu van der Poel als locomotief en op de fotofinish was er ook niemand anders te zien. Volgens sportjournalist Hans Vandeweghe mag hij zich binnenkort tot de allerbeste Belgische sprinters ooit rekenen.

Hoe uitzonderlijk is de prestatie van Philipsen voor een Belg?

Hans Vandeweghe: “Onder de pure sprinters zit hij al op het niveau van Tom Boonen, al ging die ook wel niet graag naar de Tour. Bij Philipsen lijkt dit wel het geval te zijn. De beste sprinter der Belgen, aller tijden, is Freddy Maertens. Maar als Philipsen de komende jaren gezond blijft en naar de Ronde van Frankrijk blijft gaan, zal hij bij de allerbesten horen.

“Vooral zijn pure snelheid over langere afstand is heel erg indrukwekkend. Mark Cavendish heeft sneller gesprint, maar dan hebben we het over een meter of vijf. Philipsen sprint een kilometer per uur trager, maar doet dat dan wel tientallen meters aan een stuk. En dat kan momenteel niemand anders in deze tour. Toegegeven, het is geen supersterke generatie sprinters momenteel, maar is het zeer sterk wat Philipsen doet.

“Vandaag heeft hij het ook quasi alleen gedaan, zonder Mathieu van der Poel. Een chaotische sprint kan hij zeer goed rijden. Hij heeft dat in de Ronde van België ook getoond. Of het nu met drie man voor hem is, of alleen van wiel naar wiel springen, Philipsen wint.”

Kunnen we dit een ‘winning streak’ noemen? En zal die blijven duren?

“Een winning streak is het zeker. Technisch gezien heeft hij vier op vijf sprints gewonnen, maar de ene sprint die hij verloor tegen Mads Pedersen was wat apart. Zwaar bergop, tegen een helling van vier procent, daar is Philipsen net niet krachtig genoeg voor op vlak van absoluut vermogen. Maar op de vlakte rijdt Philipsen momenteel sneller dan wie dan ook in de Tour.

“En er volgen niet veel sprintetappes meer, maar om die van Parijs te winnen bijvoorbeeld zal hij alleszins eerst de bergen moeten overleven. Dat gezegd zijnde, zien zijn kansen er wel goed uit. Philipsen is een redelijk complete renner die in tegenstelling tot pakweg Mark Cavendish wel een berg op kan zonder te zwaar af te zien. Het zou alvast een mooie en unieke prestatie zijn als hij elke vlakke sprint van deze Ronde van Frankrijk kan winnen.”

Is de groene trui voor Philipsen een uitgemaakte zaak dan?

“Toch wel ja. Tenzij hij valt en Parijs niet haalt, natuurlijk. Maar anders zie ik niet wie hem nu nog kan onttronen. Of het zouden al Jonas Vingegard of Tadej Pogacar moeten zijn, die vanaf nu alles winnen wat er te winnen valt. Zo heeft Eddy Merckx ooit haast per ongeluk het groen gepakt. Maar dat is toch heel uitzonderlijk zijn.”

Philipsen heeft het alleen gedaan vandaag: hij kan het dus wel degelijk zonder ploegmaat Mathieu van de Poel?

“Hij kan het zonder van der Poel en hij kan het met van der Poel. Philipsen heeft zijn teamgenoot nodig om tegen andere goede sprinttreinen nog sneller gelanceerd te worden. Maar in situaties als vandaag wanneer iedereen zelf zijn snelheid moet maken, dan is er niemand beter dan Jasper Philipsen.”

De Belg heeft al meermaals kritiek gekregen op zijn sprint, dat hij ‘van zijn lijn wijkt’. Is dat een terecht punt?

“Áls ik zelf zou fietsen, dan zou ik ook niet graag naast Philipsen sprinten. Het is geen kamikaze, maar hij eist zijn plaats wel heel duidelijk op. Als de reglementen zouden zijn zoals ze zouden moeten zijn, namelijk dat je strikt je lijn moet volgen, zou hij gediskwalificeerd zijn. Maar die regels bestaan nu niet en dus heeft hij geen fouten gemaakt. Wat anderen zeggen is dus niet meer dan jaloersheid.

“Bovendien heeft hij het vandaag zo zuiver gedaan als het maar kon. Eigenlijk heeft Philipsen een boodschap verstuurd: dat hij gewoon veel sneller is dan de rest. Er stond vandaag zelfs niemand anders op de fotofinish. Dan wordt het toch moeilijk om daarover zeuren.”