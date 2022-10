Als Philippe Gilbert ergens won, wist je: de beste in koers heeft het gehaald

Parijs-Tours wordt zondag de laatste koers voor Philippe Gilbert (40). Wat maakte de renner, van wie zelfs Tom Boonen zei dat hij zijn gelijke niet kende in het moderne wielrennen, zo speciaal?

‘Mijn droom is de vijf monumenten van mijn sport te winnen”, zegt Philippe Gilbert in het begin van de eerste aflevering van Classique Gilbert, een driedelige docu op Eén die rond hem draait. Hij zegt dat meer bepaald in 2017, intussen vijf jaar geleden. Op dat ogenblik heeft hij drie van die vijf superklassiekers al minstens één keer gewonnen: Ronde van Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Vlaanderen. Ontbreken nog: Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo.

Die laatste eendagskoers zal hij nooit winnen, het blijft bij twee derde plaatsen. De Primavera is dan ook tegelijkertijd de makkelijkste en moeilijkste klassieker om te winnen. ‘Makkelijkste’, omdat er over een afstand van 290 kilometer slechts enkele hindernissen van betekenis overwonnen moeten worden. ‘Moeilijkste’, omdat het voor bijna alle renners in het peloton, óók de spurters, de makkelijkste klassieker is.

Alleen Rik Van Looy, Eddy Merckx – goed voor negentien monumenten in totaal! – en Roger De Vlaeminck slaagden erin alle vijf de monumenten te winnen. Renners uit een ander tijdperk.

Wonderjaar 2011

Als Philippe Gilbert op 25 februari 2006 de Omloop wint die dan nog bekendstaat als Het Volk, is hij 23 jaar en 8 maanden jong. “Het grootste Belgische wielertalent na Tom Boonen”, noemt de sportverslaggever in Het journaal hem die zaterdagavond.

Wanneer een onwetende Renaat Schotte hem in het Frans een vraag voorlegt, repliceert Gilbert: “Ik moet een grote bedank zeggen aan mijn ploeg.” Een Waal die zijn best doet om ­Nederlands te spreken: daarmee charmeert hij meteen een hele regio. “Als ik kan de Omloop Het Volk het winnen, ik kan misschien ook de Ronde van Vlaanderen winnen”, voegt hij er ambitieus aan toe. “Proficiat, u was de sterkste in de koers, merci pour votre néerlandais”, rondt man op de motor Schotte het gesprek netjes af.

In het jaar dat hij 29 wordt, 2011, beleeft Philippe Gilbert zijn absolute topjaar. Achttien UCI-zeges, waaronder de Strade Bianche, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik- Bastenaken-Luik – even ademhalen... – de Ronde van België, de Belgische kampioenschappen tijdrijden én op de weg, en de Clásica San Sebastián. Michel Wuyts schrijft er eind dat jaar het boek Philippe Gilbert. Het wonderjaar over. ‘Haast iedere zege is een verhaal apart, met één constante: de drang, de onblusbare lust naar winst’, tekent Wuyts op. ‘Ik maak de vergelijking niet graag, maar ze dringt zich wel op: van alle kampioenen die Gilbert voorafgingen, vind ik diezelfde lust naar winst vooral bij Merckx.’

Eerder al heeft Gilbert twee keer op rij de Ronde van Lombardije gewonnen, de enige monumentale eendagswedstrijd in de herfst. En in 2012 behaalt hij de in zijn ogen mooiste zege uit zijn carrière: wereldkampioen op de weg in Valkenburg. Een regenboogtattoo op zijn rechterenkel is de blijvende getuige van die prestatie.

Wat Philippe Gilbert zo speciaal maakt, is dat hij een koers zowel solo als in een klein groepje kan afmaken. Het soort renner waar je het als wielerliefhebber warm van krijgt, omdat hij nooit de aanval schuwt en niet te beroerd is om mee te werken in een vlucht. Het tegenovergestelde van een zweetdief of een wieltjeszuiger. Als Gilbert ergens wint, kun je er prat op gaan dat de beste in de koers het heeft gehaald. Dat kan niet van iedereen gezegd worden.

Wieleranalist José De Cauwer juicht in april 2019 nog vooral toe dat hij altijd de juiste keuzes heeft gemaakt in zijn carrière. “Vooral de laatste jaren heeft Gilbert niet meteen gekozen voor het grote geld, om zo veel mogelijk te winnen binnen het team van Deceuninck-­Quick-Step.”

Beeld Philippe Callant

Dat verandert echter eind dat jaar, wanneer Gilbert voor Lotto-Soudal tekent. Dat mag wat kosten, vindt de hoofdsponsor – 1 miljoen euro per jaar, zo wordt gefluisterd. Wanneer de transfer wordt bekendgemaakt, omschrijft Michel Wuyts hem als de ‘Vincent Kompany van Lotto-Soudal’ en hij voegt er prompt aan toe: “Als Gilbert naar Lotto trekt, is dat om patron te zijn.”

Winnen zit er echter amper nog in die drie seizoenen voor de equipe van de Nationale Loterij. Dit jaar wint Gilbert de derde etappe en het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerke. Alleen in de Omloop Het Nieuwsblad van vorig jaar finisht hij nog in de top vijf. Het uitbollen is dan al begonnen.

In Le Soir klinkt hij een beetje bitter over zijn slotmaanden als coureur. “Vroeger hadden jonge renners bijna angst van de sterren. Vandaag zijn jongeren van niemand nog bang. Wij moeten vechten om respect te krijgen.”

Laat er geen misverstanden over bestaan: deze eeuw is Philippe Gilbert de beste Belgische wielrenner. Tot nog toe uiteraard. Het spijt me, fans van Johan Museeuw en Tom Boonen, maar de erelijst van Gilbert is veel gevarieerder. Een man van alle terreinen, in eendagskoersen dan toch. Het spijt me, fans van Wout van Aert en Remco Evenepoel: jullie zullen, in het beste geval, nog even geduld moeten oefenen.

Johan Museeuw is bovendien vooral een renner van de vorige eeuw. Hij won drie keer de Ronde van Vlaanderen en even vaak ­Parijs-Roubaix. In 1996 werd Museeuw in Lugano wereldkampioen. Hij won in 1990 twee Tour­etappes.

Boonen deed het beter dan Museeuw: vier keer Parijs-Roubaix, drie keer Ronde van Vlaanderen, wereldkampioen in 2005 in Madrid. Plus: zes Touretappes en de groene trui in 2007.

Boonen won zeven keer een monument, Museeuw zes, Gilbert vijf. Maar die laatste deed het ook in Luik en Lombardije, de zwaarste onder de grote klassiekers. Dat maakt het verschil. In die wedstrijden waarin de intrinsieke sterkte van een renner het best tot uiting komt, deden Museeuw (figuurlijk) en Boonen (letterlijk) niet mee. “In het moderne wielrennen kent Gilbert zijn gelijke niet”, gaf die laatste een paar jaar geleden ootmoedig toe.

Wout van Aert komt op zijn 28ste vooralsnog niet in de buurt van wat Philippe Gilbert presteerde. Eén monument (Milaan-San Remo 2020), ook nog Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, Strade Bianche, Omloop Het Nieuwsblad, E3 Saxo Bank Classic, en groen plus negen etappezeges in de Tour. Maar geen andere monumenten, geen wereldtitel. Hij heeft nog tijd, maar de op zijn lijf geschreven koersen (Vlaanderen en Roubaix) mogen stilaan gaan komen.

Dan wordt Remco Evenepoel een grotere challenger, met die rondewinst in Spanje, dat indrukwekkende WK in Wollongong, die solodemonstraties in Luik en San Sebastián (twee keer). Maar vooral: Evenepoel is nog altijd máár 22.

Afscheid op de Cauberg

Morgen rijdt Philippe Gilbert zijn laatste klassieker, Parijs-Tours. Volgende week zaterdag neemt de prille veertiger afscheid met de fietstocht Phil & Fans en een criterium op ‘zijn’ Cauberg in Valkenburg, waar hij vijf keer triomfeerde, vier keer in de Amstel Gold Race en één keer op het WK.

Wat nu? Analist worden, zoals Museeuw en Boonen? Of gaf zijn voormalige ploegleider Wilfried Peeters een paar jaar geleden al een ernstige hint: “Hij zou ook perfect in de wagen passen.” Ploegleider dan maar?

“Ik kan me niet voorstellen dat hij een hele dag thuis zal zitten”, zei zijn echtgenote, Bettina Pesce, daarover in La Dernière Heure. Pesce is de tweede vrouw van Gilbert, ze leerden elkaar kennen nadat zij een Instagrampost van hem had geliket. De scheiding van zijn eerste vrouw was een pijnlijk moment en toch gebruikte hij dat vier jaar geleden niet als excuus voor zijn mindere presteren. Alleen intimi waren op de hoogte. Dankzij Pesce weten we nu dat Philippe Gilbert hard is in de koers en zacht in de omgang met zijn twee zonen, thuis in Monaco. En dat zij hem geleerd heeft om zelf zijn koffers te maken op weg naar weer een koersverplichting. Plus: dat hij nauwelijks hobby’s heeft, behalve dan de jacht. Zelfs op huwelijksreis kon hij het niet laten twee keer de Ventoux op en af te rijden.

Wat het ook wordt: een renner kan wel uit de koers stappen, maar de koers blijft voor altijd in die renner zitten.

Classique Gilbert, 11/10 om 21.25 uur op Eén.