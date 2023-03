Als Jumbo-Visma aanvalt in Vlaanderen kan de rest alleen toekijken en vloeken

“Winnen is winnen”, zei Merijn Zeeman. Christophe Laporte viel zijn sportieve baas meteen bij. Neen, deze overwinning in Dwars door Vlaanderen was niet mooier of minder mooi dan Gent-Wevelgem, waar de Fransman zondag als eerste over de streep reed. Omdat hij dat mocht van Wout van Aert.

Daar was de voorbije dagen veel om te doen. Zeeman, een Nederlander, snapte niet hoe het kon. “België is een klein land dat in een grote sport twee van de beste renners van de wereld heeft. Het is gek dat in dat kleine land die renners veel kritischer worden benaderd dan in de landen eromheen. Ik heb gezegd dat ze in België niet goed omgaan met hun kampioenen.”

Zeeman had het over Eddy Merckx, die zei dat hij nooit een zege zou weggeven. Over Johan Museeuw, die voorspelt dat Van Aert er nog spijt van zal krijgen. Over Roger De Vlaeminck, die vindt dat Van Aert voor de verkeerde ploeg rijdt. Enzovoort.

Eén ding nog wilde Zeeman daarover kwijt: “Hoe het zondag ging, is hoe wij als ploeg naar deze sport kijken. Daar heb ik ook veel goede reacties op gekregen.”

Sterke Kristoff

Jumbo-Visma regeert, verschillende renners winnen. Dylan van Baarle in de Omloop, Tiesj Benoot in Kuurne, Van Aert in de E3, Laporte in Wevelgem en Waregem.

Het overwicht was in Dwars door Vlaanderen niet zo overweldigend als afgelopen zondag in Gent-Wevelgem. Toch kon niemand een vuist maken. De prijs voor het verzet ging gisteren naar de onverslijtbare Noor Alexander Kristoff en naar de jonge Spanjaard Oier Lazkano, die een hele dag in de aanval reed en toch nog tweede werd. Anderen voelden zich machteloos en vloekten bij een nieuwe overwinning van Jumbo-Visma.

“Met elke zege groeit de motivatie”, zei winnaar Laporte. “Zelfs in Gent-Wevelgem, een koers in heel slecht weer, was iedereen blij dat hij erbij was. Omdat we weten dat we voor de zege koersen.”

De vreugde aan de bus van Jumbo-Visma was in Waregem weer groot. Winnen is blijkbaar niet iets wat went. Grote baas Richard Plugge, doorgaans erg gereserveerd, nam Zeeman stevig vast.

“De Ronde en Roubaix zijn onze grote doelen”, zei Zeeman. “We gaan alles doen om het te laten lukken. Als we de Ronde of Roubaix niet winnen, zullen we heel erg balen. Daar denken we nu niet aan. Ik hoop dat we zondag de kers op de taart zetten. Dat we dan kunnen zeggen dat we een perfect voorjaar hebben gereden. Indien niet, dan ontbreekt er een monument en is ons voorjaar niet geslaagd. Dat klinkt gek na vijf klassieke overwinningen, maar het is niet anders.”

Op Laporte kunnen ze al rekenen. “Zondag rijd ik in dienst van de hele ploeg. Iedereen weet dat Van Aert de sterkste is. Het is logisch dat ik hem ga helpen.”