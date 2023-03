‘Als je leest wat er naar buiten komt over het trainingskamp van Club Brugge, is het ontslag van Scott Parker niet onverwacht’

Zat zijn ontslag eraan te komen?

“Als er niet gewonnen wordt, krijgt de trainer altijd de schuld. Soms is dat onterecht, maar in dit geval lijkt het me wel terecht. Je weet nooit helemaal wat er achter de schermen speelt, maar als je leest wat er naar buiten komt over het trainingskamp van Brugge - dat de spelersgroep hem al langer heeft opgegeven - dan is dit ontslag niet onverwacht. Zulke dingen verschijnen niet zomaar: die komen van bij de spelers of van bij het management.”

Waar kwam Parker eigenlijk vandaan?

“Hij heeft in Engeland als trainer twee keer redelijke prestaties geleverd, bij Fullham en bij Bournemouth. Hij is twee keer gepromoveerd in de Championship, dat is de Engelse tweede klasse. Maar hij is ook twee keer vrij snel aan de deur gezet. Dat is toch al een teken dat er iets mis is. Ik heb hem ook nog weten voetballen bij West Ham. Hij komt altijd keurig voor de dag en was toen ook al een keurige middenvelder.

“Maar de vraag is of hij dus ook van trainen veel kaas heeft gegeten. Hij kende duidelijk de ins and outs van de Belgische competitie niet toen hij bij Brugge aan de slag ging. Bovendien bracht hij Engelse assistenten mee, die ook niets van de Belgische competitie kenden. Een verwijt dat je vaak hoorde was dat hij zich te veel opsloot in zijn bureau met zijn assistenten en zo het contact met de spelers verloor.

“Een andere fout is dat hij ook veel geschoven heeft met zijn opstelling. Gisteren in de match tegen Benfica, waar Brugge met 5-1 onderuit ging, kreeg de snelle Canadees Tajon Buchanan een rare positie. Hij speelt normaal op de vleugel, maar nu speelde hij veel centraler. Een positie waar toch al wat volk rond liep. Als zoiets lukt, is het geniaal, maar nu zegt iedereen: ‘De trainer kan er niets van.’

“Je merkte toch echt dat zijn contacten met het bestuur en de spelers steeds slechter liepen. De mentale weerbaarheid van de spelers ging er ook steeds meer op achteruit. De slogan van Club is ‘No sweat, no glory’. Maar uiteindelijk was er nog maar weinig ‘sweat’, weinig inzet. Dan ben je dus niet verbaasd als de trainer eruit ligt.”

Mist de ploeg ook iemand om iedereen aan te sturen?

“Momenteel loopt er inderdaad niemand op het veld die zo'n impact heeft op de spelersgroep als Ruud Vormer in zijn beste periode. In het team zijn er die voor zichzelf spelen, maar niemand houdt de bende bij elkaar of jaagt hen aan. Terwijl je toch één of twee van die figuren nodig hebt. Een Hans Vanaken of een Simon Mignolet, zij kunnen dat niet. Er ontbreekt iemand die leiding geeft op het veld en die de fouten van de trainer eventueel wat kan recht trekken.”

Wie moet die nieuwe trainer nu worden?

“Waarschijnlijk gaat de club proberen om haar trainer van vorig jaar, Alfred Schreuder, terug te halen. Hij heeft de ploeg naar de titel geleid, maar nu lukt dat volgens mij niet meer. Hij is van Club naar Ajax gegaan, maar daar is hij ondertussen ook al buitengegooid. Ik lees dat onderhandelingen met Schreuder nu moeilijk verlopen.

“De fout die Club gemaakt heeft, is dat ze hun eerste trainer misschien te vlug hebben ontslagen: Carl Hoefkens. Vervolgens hebben ze een nieuwe trainer binnen gehaald die ze niet goed hadden gescout: Scott Parker. Die kon zich mooi aankleden en telkens een mooie uitleg geven. Maar als trainer viel hij compleet door de mand.”