‘Als ik beweeg, zullen alle ogen op mij gericht zijn’

Dat een renner uit Eritrea zilver pakte op het WK U23, dat hadden ze in het wielrennen nog niet gezien. Biniam Girmay deed het vorig jaar in Leuven en misschien doet hij het dit jaar in Wollongong weer. Want ook bij de profs is hij, na zijn overwinning in Gent-Wevelgem en een ritzege in de Giro, weer bij de favorieten. Marc Ghyselinck (MG)

Is het leven nog hetzelfde na jouw zilveren medaille in Leuven en na jouw overwinningen in Gent-Wevelgem en de Giro?

Biniam Girmay: “Die medaille heeft erg veel teweeg gebracht. Maar echt gek werd het pas na Gent-Wevelgem en de Giro. Nu word ik bijna overal herkend. De Giro betekent erg veel voor mijn land. Eritrea heeft onder Italiaanse bezetting geleefd (Eritrea was een Italiaanse kolonie van 1885 tot 1941, red). Er is nog altijd een nauwe band met Italië. De Giro is de enige grote ronde die je daar op tv kunt volgen. Klassiekers kennen ze niet, de Tour en de Vuelta nog wel. En sindsdien gaat er geen dag voorbij zonder dat iemand aan de deur staat voor een handtekening of zo. Ik voel vooral veel respect voor mezelf en voor mijn familie.”

Je verdween op een erg ongelukkige manier uit die Giro. Hoe heb je dat beleefd?

“Het was geweldig om een rit te winnen en Mathieu van der Poel te verslaan in de sprint. Twintig minuten later zag de wereld er helemaal anders uit. Ik kreeg die kurk in mijn oog en plots zag ik niks meer. De pijn was vreselijk. Het liefst denk ik er niet meer aan terug. Maar hoe ik uit de Giro moest verdwijnen, daar kijk ik niet bitter op terug. Ik ben blij dat de pijn weg is en dat ik er geen blijvend letsel aan over houd.”

Na zijn overwinning moest Girmay noodgedwongen de Giro verlaten. Bij het ontkurken van de fles op het podium liep het fout: de kurk knalde recht in zijn oog. Gelukkig zonder blijvende schade. Beeld AP

Word je in Eritrea nu voortdurend uitgenodigd voor tv-shows of bij officiële aangelegenheden?

“Ik heb enkel een uitnodiging van de grootste tv-zender in Eritrea aanvaard. Ik ga een keer per maand in een soort sportshow zitten, waar het alleen over wielrennen gaat. Alle grote namen uit de sport komen daar. Verder probeer ik de media te mijden. Het zijn dingen waar ik niet zo van houd. En ik heb mijn rust nodig.”

Hoe wordt een jongen uit Eritrea wielrenner?

“Wielrennen is er sport nummer één. Ook dat is een overblijfsel van de Italiaanse bezetting. Mijn passie voor wielrennen heb ik van mijn familie en van Asmara, de stad waar ik opgroeide. Elk weekend was er koers, mijn vader was er gek op. Hij nam me als kind altijd mee naar de wedstrijden. Mijn oudere broer was wielrenner. Ik waste zijn fiets, ik ging met mijn vader mee toen hij ging trainen.”

“Toen ik tien jaar of zo was, was ik in de ban van voetbal. Ik speelde voetbal met mijn vrienden. Steeds meer ging ik van de koers houden en toen ik twaalf was, reed ik mijn eerste koers. Ik wist meteen dat daar mijn toekomst zou liggen.”

Hoe komt het dat weinig renners uit Eritrea doorbreken naar de internationale top?

“Daniel Teklehaimanot en ik zijn de eersten die naar Europa gingen. Ik was Afrikaans kampioen tijdrijden en op de weg en kreeg een uitnodiging van de UCI om naar Aigle in Zwitserland te komen. De UCI wilde graag een Afrikaanse renner in haar Development Team. Als je zoals ik jong genoeg in Europa begint te koersen, word je even sterk als de andere Europeanen.”

Was dat een cultuurshock?

“Ik was zeventien, ik had een sociaal leven in Eritrea en in Zwitserland was dat allemaal weg. Ik miste mijn familie.”

“Het moeilijkste was de eerste week. Ik herinner me hoe strikt alles geregeld was. Ontbijt was om zeven uur en om half acht was er niks meer. Hetzelfde ’s middags: we lunchten om 12 uur, een half uur later was het gedaan. Ik dacht dat ik gek werd; ik wilde zo snel mogelijk naar huis. Dat werd beter toen ik mijn eerste wedstrijden kon rijden. Ik begon meer op het wielrennen te focussen. Maar tot op vandaag blijft het moeilijkste voor mij dat ik zoveel tijd moet doorbrengen ver weg van mijn familie.”

Ook de voorbije weken heb je erg veel gereisd. Van Europa naar Canada, dan terug naar Europa en zo naar Australië. Word je daar niet moe van?

“Reizen hoorde er altijd al bij, ik ben dat gewoon. Reizen moest ook. Ik heb in de aanloop naar het WK die wedstrijden uitgekozen met een parcours dat gelijkenissen vertoont met dat van het WK in Wollongong. De GP Plouay was een wedstrijd van 250 kilometer. Ik heb Québec en Montréal gereden, de GP Wallonie en de Tour du Doubs.”

Aike Visbeek (ploegleider): “Na het incident in de Giro heeft Bini twee maanden niet gekoerst. We wisten dat hij veel koersdagen nodig zou hebben om klaar te zijn voor het WK. Toen viel hij ook nog in de Ronde van Wallonië. Daar zijn we opnieuw achter op schema geraakt. In perfecte omstandigheden hadden we misschien één of twee races overgeslagen. Dan had hij ook minder moeten reizen.”

Hoe belangrijk is het WK voor jou?

“Het is de belangrijkste koers, ook voor mij. De afstand boezemt me geen schrik in. Ik heb Milaan-Sanremo gereden, dat is een koers van bijna 300 kilometer. Ik heb de voorbije weken ook wel trainingen van zeven uur gedaan. Mijn voorbereiding is goed.”

Reken je jezelf bij de favorieten? Dat moet al bijna, na wat je in Gent-Wevelgem hebt getoond.

“Ik ben wel extra gemotiveerd. Maar aan de andere kant: als ik beweeg, zullen alle ogen ook op mij gericht zijn.”

Wie houd je zelf in de gaten?

“België is een van de grote ploegen, maar in de koers gaat het vaak anders. Van Aert is een grote favoriet, maar er zijn er meer. Matthews rijdt een thuiskoers, het parcours is voor hem gemaakt. Van der Poel is er ook. Ik zal kijken welke ploeg de sterkste is, dat verandert heel snel. Het is iets wat ik in de race moet uitmaken. Je kunt niet veel plannen maken, er zijn geen oortjes, dat is een wereld van verschil.”