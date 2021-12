Als Curry schiet vanaf de driepuntslijn houdt iedereen de adem in

Twee voltreffers had hij nodig om het record van Ray Allen (2.973) te verbeteren. Binnen een paar minuten was het gepiept. De uitwedstrijd bij New York Knicks werd een paar minuten stilgelegd voor het historische moment.

Stephen Curry schreeuwde het uit, huilde, knuffelde zijn vader, zijn moeder en ook voorganger Allen, die net als veel beroemdheden voor de gelegenheid naar Madison Square Garden was gekomen. Op de wedstrijddag gingen de goedkoopste kaartjes voor ruim 500 dollar over de toonbank.

“Dit is iets waar ik van heb gedroomd”, sprak Curry na afloop, een petje met de tekst ‘2.974 and counting’ op zijn hoofd. “Ik weet niet precies wanneer die droom ontstond, maar schieten doe ik al sinds mijn derde. Ik heb er in mijn carrière veel werk in gestoken. Tot op dit moment wilde ik mezelf nooit de beste schutter aller tijden noemen, maar dat durf ik nu wel te zeggen.”

Curry, 1,86 meter lang, begeeft zich al een tijdje op eenzame hoogte. Slechts 789 wedstrijden had de spelverdeler van Golden State nodig om het record te halen, waar Allen zeven jaar geleden bij zijn pensioen 1.300 partijen in de benen had.

Revolutie

Het tekent de gedaantewisseling die het basketbal doormaakte, mede (en misschien wel vooral) dankzij Curry. Het afstandsschot kreeg een steeds prominentere rol in het spelletje.

Gemiddeld legt Curry dit seizoen 13,5 keer per wedstrijd aan voor een driepunter, waar Allen in het seizoen 2005-2006, toen voor Seattle Supersonics, piekte met 8,4 pogingen. In 2009-2010, het debuutjaar van Curry, namen teams gemiddeld 18 driepunters per wedstrijd, waarvan er 6,4 raak gingen. Dit seizoen benut Curry in zijn eentje 5,4 afstandsschoten per wedstrijd en wagen ploegen gemiddeld ruim 35 pogingen per duel.

Drie is meer waard dan twee. Het is het simpele maar langzaam ingedaalde besef achter de driepuntsrevolutie, waarvan Curry het sympathieke, jongensachtige gezicht vormt.

De driepuntslijn, gelegen op 7 meter en 24 centimeter van de basket, werd ingevoerd in het seizoen 1979-1980, maar werd aanvankelijk nauwelijks gebruikt. Een piek vond eerder plaats tussen de jaren 1994 en 1997 toen de lijn tijdelijk dichterbij werd gelegd, maar pas later, door de intrede van geavanceerde data, groeide het aantal pogingen exponentieel. Het succes van Curry was een belangrijke katalysator.

Warriors op kop

Anderen proberen hem te kopiëren, maar vooralsnog blijkt de drievoudige kampioen niet te evenaren. Nog zo’n statistiek: in 38 wedstrijden schoot hij minstens 9 driepunters raak. Geen ander deed het vaker dan 10 keer.

Curry is de enige die in een seizoen vaker dan 400 keer raak schoot. Dit seizoen, wellicht zijn beste ooit, ligt hij op koers om de 440 te halen. Zijn Warriors staan bovenaan op de ranglijst van de westelijke divisie.

Niet alleen schiet Curry vaker en beter dan anderen, ook doet hij het op uiteenlopende manieren. Een groot deel van zijn driepunters zijn het slotstuk van een dribbel, waar anderen, zoals voorheen Allen, vooral aanleggen uit stilstand. Curry is constant in beweging, schiet uit alle hoeken en standen. Onlangs schoot hij in de warming-up raak vanaf de tribune van het Chase Center, de thuishaven van zijn club.

Gemiddeld legt Curry dit seizoen 13,5 keer per wedstrijd aan voor een driepunter. Beeld NBAE via Getty Images

Het opmerkelijke: de moeilijkheidsgraad tast zijn efficiëntie niet aan. “Ik ben trots op mijn schotpercentage”, sprak Curry. Altijd was in een seizoen minstens 40 procent van zijn driepunters raak.

Ook zijn bereik groeide in de loop der jaren. Verdedigers moeten voor hem waken wanneer hij de middenlijn passeert. Afgelopen seizoen vuurde hij 18 procent van zijn driepunters af van verder dan 8,5 meter, waar dat aan het begin van zijn carrière hooguit een krappe 2 procent was. Afgelopen dinsdag was het weer eens te zien in Madison Square Garden: als Curry aanlegt, ongeacht de plek op het veld, houdt het publiek collectief de adem in.

Goede genen

Een speler als hij zal zich waarschijnlijk niet snel meer aandienen. Curry heeft de basketbalgenen van zijn vader Dell, een voormalig scherpschutter in de NBA. Broer Seth, in dienst van Philadelphia 76ers, is een van de betere schutters in de competitie.

Op zijn tiende maakte Curry het de collega’s van zijn vader al lastig tijdens wedstrijdjes schieten. Allen, in het seizoen 1998-1999 kortstondig ploeggenoot van Dell bij Milwaukee Bucks, vertelde Curry senior dat hij goud in handen had met zijn zoon.

Drieëntwintig jaar later vestigde die een record dat moeilijk te verbreken zal zijn. Curry is 33 jaar oud en fitter dan ooit. “Hopelijk leidt dit tot een aantal dat niemand meer kan bereiken”, blikte hij dinsdag vooruit. “Nu ik deze drempel over ben, kan ik ze laten vliegen.”

Dan zal hij ook snel stijgen op de algemene ­topschutterslijst in de NBA. Daar staat Curry voorlopig op een zestigste plaats met 19.159 punten.