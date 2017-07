Alpen kunnen Tour nog op zijn kop zetten

"De combinatie van die twee dagen is het zwaarste wat we in deze Tour krijgen", zegt geletruidrager Chris Froome. "Het is moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren en hoe hoog de verschillen zullen oplopen, maar dat het stevig wordt, is een feit. Ik kan alvast zeggen dat Landa en ik ons geweldig voelen. Mijn plan om top te zijn in de laatste week komt uit."

De Amerikaan Greg LeMond, sinds 2014 als analist actief voor Eurosport, vreest dat de impact van de Alpen-ritten niet zo groot zal zijn als we verwachten.